تصعيد عسكري بين الهند وباكستان يُثير القلق الدولي

في آخر التطورات العسكرية بين الهند وباكستان، أعلنت السلطات في البلدين عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى نتيجة الاستهدافات الجوية المتبادلة بين الطرفين، فيما حثت دول عدة البلدين لوقف إطلاق النار والتوصل لحلول تنهي هذه الازمة.التفاصيل في هذا التقرير من .