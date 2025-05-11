Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تسجيل أسرع "هاتريك" بتاريخ الدوري الإسباني
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العامل بالعراق.. إذا مات انقطع عمله وأجره!

بالفيديو

2025-05-11 | 07:39 2025-05-11T07:39:00+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

العامل بالعراق.. إذا مات انقطع عمله وأجره!

المصدر:
السومرية
377 شوهد

قرن ونصف على "صرخة ماركس".. والعامل العراقي يشكو التمييز

في منتصف القرن التاسع عشر، عندما صدح كارل ماركس بعبارته الشهيرة "يا عمال العالم اتحدوا"، كانت الانتفاضة الشيوعية بمثابة رد فعلٍ على الاستغلال الطبقي وغياب حقوق اليد العاملة واستعبادهم من قبل أصحاب رؤوس الأموال، وبغض النظر عن التفاصيل، كان المحرك الرئيسي للقصة هو التمييز، الذي يجعل من العمال مواطنين من درجات ثانية او ربما عاشرة، لكن بعد مرور أكثر من 170 عاما على نشأة الرفض العمالي، لم ينجح الأمر بإزالة التمييز من شعور العمال في العراق.

يدٌ اذا توقفت ذهب اجرها.. وموظف مضمون الراتب بانتاجية أو بدونها
في بلدٍ تُقاس به الكرامة بثمن الساعة، ومؤسسات حكومية تشلّها البطالة المقنعة، حيث يقبع 4 ملايين موظف داخل الغرف الحكومية بانتظار راتب اخر الشهر الذي لن يتأثر بالانتاجية ولا بالإجازات، يراقب حوالي 6 ملايين عامل هذا المشهد.. لكنهم يحرصون على أن لا يستغرقوا وقتا طويلا في المشاهدة، فهم مطالبون بعمل إذا لم ينجزوه قد لا يحصلون على أجورهم كاملة، على عكس ما يحصل في القطاع العام.

التزاحم على التعيينات.. 6 ملايين عامل يبحث عن "خلاص القطاع الخاص"
6 ملايين يد تحمل ثقل بناء وتأثيث الاقتصاد الوطني، لكنها تدفن بركام التمييز واللاعدالة، حتى تحول التعيين إلى ثغرة خلاص من الغرق في قطاع خاص غير مضمون ولا يتضمن امتيازات كما يوفرها القطاع العام، لذلك ليس من المستغرب ان يتزاحم العراقيون على التعيينات الحكومية، بعد أن جعلت السياسات القطاع الخاص طاردًا للعاملين.

كوميديا سوداء.. عيد العمال "عطلة" للموظفين فقط!
غياب العدالة والتمييز قد ينعكس بمشاهد مليئة بالكوميديا السوداء، ففي عيد العمال الموافق الأول من أيار المثبت كعطلة رسمية، خرج العمال صباحا الى أعمالهم، لكنهم استفادوا من شيء واحد فقط، وهو خلو الشوارع من الازدحامات، لأن الموظفين الحكوميين كانوا نائمين في منازلهم بمناسبة عطلة عيد العمال، الذين خرجوا للعمل بيومهم هذا.
قانون الضمان.. شركات تتهرب من التطبيق وعمال مجبرون على "الاختياري"
ولكن، في خطوة متأخرة، شرّع البرلمان العراقي قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، لكن هذا القانون المهم، لم ينجح حتى الان بتشديد الرقابة على المشاريع الخاصة والشركات لمراقبة حقوق العمال والعاملين التي يبدو أنها تتهرب من دفع أموال الضمان لعامليها، لذلك لم يكن امام العاملين سوى اختيار الضمان الاختياري ليتكفلوا بدفع توقيفاتهم التقاعدية وعدم انتظار رحمة أصحاب العمل الذين لا تقوى الدولة على محاسبتهم على مايبدو.

من بين 6 ملايين عامل.. 14% فقط من العمال مضمونون
اقبال العمال على قانون الضمان رغم قلته مقارنة بعدد العاملين، الا انه يكشف تعطش العاملين لمظلّة تحميهم من شمس القحط عندما يفقدون قواهم على العمل بمرور السنين، فمن بين 6 ملايين عامل في العراق يبلغ عدد العمال المضمونين حاليا 850 الف شخص، أي ان نسبة المضمونين تبلغ 14% فقط.

تعطش عمالي للحماية.. الاقبال على الضمان ارتفع 180% منذ تشريع القانون
لكن عدد المضمونين البالغ 850 ألف شخص، كان قبل تشريع قانون الضمان الاجتماعي منتصف 2023، لا يبلغ سوى 300 ألف شخص، ما يعني ان عدد المقبلين على الضمان ارتفع بنسبة 180% خلال عامين بعد تشريع القانون بامتيازاته وتفاصيله الجديدة مقارنة بالقانون القديم.

وردة على قبر.. قانون التقاعد الجديد متأخر وأجيال شاخت بلا ضمان
أجيال من العمال شاخت ولم ترى نفسها متساوية مع نظرائها في القطاع العام، وأخرى لم يعد يسعفها عمرها للاستفادة من قانون التقاعد الجديد، حتى انه وصل كـ"وردة على قبر"، بعد أن شاخ جيل كامل دون ضمان لمستقبله.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً.

>> انضم الى السومرية على منصةX 

محليات

خاص السومرية

بالفيديو

العراق

العامل

العمل

السومرية

حصاد السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-11
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-11
عشرين
Play
عشرين
البرلمان.. إلى التعطيل سر والى الحل در! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-10
Play
البرلمان.. إلى التعطيل سر والى الحل در! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-10
رحال
Play
رحال
مشاهد حصرية تُعرض لأول مرة من الديوانية - الحلقة ٣ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-10
Play
مشاهد حصرية تُعرض لأول مرة من الديوانية - الحلقة ٣ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:30 | 2025-05-10
Play
نشرة ١٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:30 | 2025-05-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-10
Play
العراق في دقيقة 10-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-10
Biotic
Play
Biotic
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
Play
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
Play
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
ماكينة
Play
ماكينة
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
Play
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
الهوا الك
Play
الهوا الك
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
Play
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
علناً
Play
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
Play
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-11
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-11
عشرين
Play
عشرين
البرلمان.. إلى التعطيل سر والى الحل در! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-10
Play
البرلمان.. إلى التعطيل سر والى الحل در! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-10
رحال
Play
رحال
مشاهد حصرية تُعرض لأول مرة من الديوانية - الحلقة ٣ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-10
Play
مشاهد حصرية تُعرض لأول مرة من الديوانية - الحلقة ٣ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:30 | 2025-05-10
Play
نشرة ١٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:30 | 2025-05-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-10
Play
العراق في دقيقة 10-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-10
Biotic
Play
Biotic
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
Play
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
Play
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
ماكينة
Play
ماكينة
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
Play
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
الهوا الك
Play
الهوا الك
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
Play
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
علناً
Play
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
Play
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
اخترنا لك
كوادر الصحة في واسط تطالب بحقوقها وتشكو من تجاهل رسمي‎
05:31 | 2025-05-11
الصراع على منصب قائممقام الموصل يعطل الخدمات‎ ويهدد الإعمار
04:29 | 2025-05-11
برلمان "عاطل".. "بطالة مقنعة" في البيت التشريعي
03:09 | 2025-05-11
لعبة الكهرباء.. "تسلل" الغاز الإيراني و"صافرة" واشنطن
03:07 | 2025-05-11
بالفيديو: بغداد ترتدي حلّتها استعداداً للقمة العربية الرابعة والثلاثين
02:08 | 2025-05-11
المفوضية تستنجد بالدعوات لحث المواطنين على تحديث بياناتهم‎
01:07 | 2025-05-11

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.