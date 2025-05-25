العراق يطلق مبادرة اقليمية لتثبيت الحصص المائية

نظم في موتمر دولي للمياه للوقوف على اسباب ازمة المياه التي تضرب وايجاد الحلول. المؤتمر شهد غياب وزراء دولِ المنبع ما يثير المخاوف من استغلال ملف المياه للضغطِ على العراق سياسيا.معنيون في هذا الملف يتحدثون إلى في هذا التقرير!