قانون الايجارات يشدد الخناق على المستأجرين.. فيديو

خبراء: اصحاب العقار يتحكمون بمصير المستأجر لعدم وجود سقف محدد لبدل الايجار.

اعطى قانون الايجارات مساحة ً واسعة ً لأصحاب العقارات من اجل ان يغيروا أسعار بعضِ العقارات، الأمر الذي جعل المؤجرين من اصحابِ المحال التجارية امام خيارين لاثالثَ لهما، فإما البيعُ بمبالغ عاليةٍ لا تناسبُ القدرةَ الشرائيةَ، أو غلق المحال وعدم الاستمرار بالاستئجار.. تفاصيلُ اكثرُ في هذا التقرير من .