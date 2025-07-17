تسلسل "واحد بغداد" يتوسع قبيل الانتخابات التشريعية

المفوضية تحدد الخامس من اب موعدا لاجراء قرعة توزيع ارقام الكتل

ظهرت الصراعات السياسية بين ابرز الشخصيات المرشحة على رقم واحد استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني المقبل بالتزامن مع تحديد المفوضية الخامس من اب موعدا لاجراء قرعة توزيع ارقام الكتل فيما يبقى وعي الناخب هو في عملية التصويت للمرشحين عبر اختيار من يقدم البرامج الخدمية وليس الشعارات التفاصيل مع