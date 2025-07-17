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تسلسل "واحد بغداد" يتوسع قبيل الانتخابات التشريعية
بالفيديو
المفوضية تحدد الخامس من اب موعدا لاجراء قرعة توزيع ارقام الكتل
2025-07-17 | 05:50
2025-07-17T05:50:15+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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تسلسل "واحد بغداد" يتوسع قبيل الانتخابات التشريعية
2 شوهد
المفوضية تحدد الخامس من اب موعدا لاجراء قرعة توزيع ارقام الكتل
ظهرت الصراعات السياسية بين ابرز الشخصيات المرشحة على رقم واحد استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني المقبل بالتزامن مع تحديد المفوضية الخامس من اب موعدا لاجراء قرعة توزيع ارقام الكتل فيما يبقى وعي الناخب هو
الفيصل
في عملية التصويت للمرشحين عبر اختيار من يقدم البرامج الخدمية وليس الشعارات التفاصيل مع
صالح الطيب
المراسل
صالح الطيب
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