اندلاع حريق جديد ببناية تجارية في واسط (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريق اندلع في واجهة بناية تستخدم لأغراض تجارية في قضاء ".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وبدأت في إخماد النيران"، مشيرا الى ان "الحدث لم يسفر عنه خسائر بشرية".