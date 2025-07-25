استغلال الخدمات العامة: جشع انتخابي يقوض نزاهة الديمقراطية

تقديم الخدمات يتحول الى "منة" انتخابية.. مسؤولون محليون ومراقبون يحذرون من استخدام موارد الدولة كأدوات دعائية.



ترتفع وتيرة نصب المحولات الكهربائية وإكساء الشوارع ومد أنابيب المياه وغيرها من الخدمات باستخدام ادوات الدولة مع اقتراب كل موسم انتخابي في مشهد يثير انتقادات حادة من قبل مسؤولين محليين يرون أن المنصب مسؤولية أخلاقية تستوجب تقديم الخدمات للمواطنين في كل الأوقات لا أن تُحول إلى ادوات دعاية انتخابية.

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