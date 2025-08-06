شاهد.. لحظة دخول القوات الأمنية الى ميسان ومجلس المحافظة يعلن عن دعمه

فيما اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة قاسم لـ ، ان " داعم وساند لتدخل القوات الأمنية في لفرض الامن".ودعا عيسى مواطني ميسان الى "اسناد القوات الأمنية لحفظ الامن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة".فيما اكد عضو المجلس امنه "تم توجيه قوة الرد السريع الى ميسان لغرض فرض القانون"، مشددا على "ضرورة منع التدخل السياسي والحزبي والعشائري في ".ودعا جميع القوى السياسية الى "عدم التدخل بعمل القوات الأمنية"، لافتا الى انه "سيتم فرض القانون في ميسان بعد الزيارة الاربعينية".