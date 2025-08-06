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شاهد.. لحظة دخول القوات الأمنية الى ميسان ومجلس المحافظة يعلن عن دعمه
بالفيديو
السومرية نيوز – محلي
تنشر وكالة السومرية نيوز، مقطع فيديو يظهر فيه لحظة دخول القوات الأمنية الى ميسان لضبط الامن.
2025-08-06 | 11:59
2025-08-06T11:59:59+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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شاهد.. لحظة دخول القوات الأمنية الى ميسان ومجلس المحافظة يعلن عن دعمه
399 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تنشر
وكالة السومرية
نيوز، مقطع فيديو يظهر فيه لحظة دخول القوات الأمنية الى
ميسان
لضبط الامن.
فيما اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة قاسم
عيسى
لـ
السومرية نيوز
، ان "
مجلس محافظة ميسان
داعم وساند لتدخل القوات الأمنية في
ميسان
لفرض الامن".
ودعا عيسى مواطني ميسان الى "اسناد القوات الأمنية لحفظ الامن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة".
فيما اكد عضو المجلس
حسين المرياني
امنه "تم توجيه قوة الرد السريع الى ميسان لغرض فرض القانون"، مشددا على "ضرورة منع التدخل السياسي والحزبي والعشائري في
الأجهزة الأمنية
".
ودعا جميع القوى السياسية الى "عدم التدخل بعمل القوات الأمنية"، لافتا الى انه "سيتم فرض القانون في ميسان بعد الزيارة الاربعينية".
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