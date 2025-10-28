خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!

يواجه هذه الخرافات بالحقائق:- فعالية الشاي والعسل بتخفيف نزلات البرد غير مثبتة علميًا- فيتامين "سي" لا يمنع الإصابة بالزكاموتأثيره يقتصر على تسريع التعافي بنسبة طفيفة لا تتجاوز 8%- عدم تصديق ادعاءات الشركات بأن الزبادي أو البروبيوتيك يقوي المناعةالنوم الكافي والتمارين الرياضية المعتدلة هماأفضل وسيلتين لتقوية الجهازفالنوم الجيد يحسّن المناعةوالتمارين مثل المشي أو ركوب الدراجةتخفض خطر الإصابة بالزكامخلصت مراجعات علمية إلى أن الفيتامينَين "دي" و"إي" يدعمان الجهاز المناعيحيث يسبب نقص الفيتامين "دي" زيادة خطر العدوىبينما يعزّز الفيتامين "إي" نشاط المناعةالمناعة القوية ليست سحرًابل عادات بسيطة يومية تحميك من البرد!