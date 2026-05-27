"بوق الشيطان".. تحذير من خطورة نبتة "الداتورا" ودعوة للتحرك!

نبتة عشبية خطرة، تحتوي على مركبات سامة:• السكوبولامين• الهيوسيامين• الأتروبينالمركبات تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، وقد تسبب:• التسمم• الهلوسة• اضطرابات صحية خطيرة• الوفاة في بعض الحالاتتُعرف أزهار النبتة باسم "بوق "،وتمتاز بـ:• ساق سميكة• أوراق عريضة مسننة• أزهار قمعية الشكل• كبسولات شوكية تحتوي على مئات البذور السامةتنمو "الداتورا" في:• المناطق الدافئة• ضفاف• الأراضي المهجورة• جوانب الطرق