وتعود الحادثة إلى الطفلة سيدرا الحلاوة، التي تعرضت لاعتداء جسدي ونفسي داخل حافلة لنقل الطلاب في منطقة شعفاط وكفر عقب شمال . وأظهر الفيديو المتداول عدداً من الطالبات وهنّ يشددن شعر الطفلة بصورة متكررة، فيما بدت الأخيرة عاجزة عن الدفاع عن نفسها، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة.وفي تفاصيل الواقعة، أفاد الناطق باسم اتحاد أولياء أمور الطلبة في القدس، رمضان طه، بأن الحافلة خاصة ولا تتبع معروفة، مشيراً إلى أنها كانت تسير من دون وجود مشرفة لمراقبة الطلاب، فيما كان السائق منشغلاً بالقيادة ولم ينتبه إلى ما يجري في المقاعد الخلفية.وفي أعقاب انتشار الفيديو، أعلنت الفلسطينية أنها تتابع الحادثة، مؤكدة تشكيل لجنة مختصة للوقوف على ملابسات الاعتداء واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.وأوضحت الوزارة أن المدرسة المعنية مؤسسة تعليمية خاصة غير مرخصة من قبلها، وتتبع لبلدية الاحتلال، وتقع في منطقة شعفاط داخل جدار الضم والتوسع. كما دعت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم إعادة نشر الفيديو، حفاظاً على خصوصية الأطفال وحقوقهم، وضماناً لسلامة الإجراءات المتخذة.وفي تطور لاحق، أعلنت عائلة الطفلة مسامحتها الأطفال المتورطين في الاعتداء، ورفضها الحصول على أي تعويض ، وذلك خلال جلسة صلح عائلية جمعت الطرفين، وانتهت بتقديم اعتذار لسيدرا.وأظهرت مشاهد متداولة من جلسة الصلح إحدى الطفلات اللواتي شاركن في الاعتداء وهي تعتذر من سيدرا وتقبّل يدها، فيما قدم طفل آخر اعتذاره، وسط حضور عدد من أفراد العائلتين وشخصيات سعت إلى إنهاء الخلاف.وفي سياق متصل، نفى والد سيدرا صحة الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والدة الطفلة، مؤكداً أنها على قيد الحياة، وأن ابنته بخير، وفق ما أورده مرصد «كاشف» الفلسطيني للتحقق.وأعادت الحادثة تسليط الضوء على ظاهرة التنمر والعنف بين الطلاب، وعلى ضرورة تعزيز الرقابة والإشراف داخل وسائل النقل المدرسية، وتوفير بيئة آمنة للأطفال، بما يمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات ويحميهم من آثارها النفسية والجسدية.