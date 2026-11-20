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بعد الاعتداء عليها.. عائلة الطفلة الفلسطينية سيدرا تسامح المعتدين
بالفيديو
أثارت حادثة الاعتداء والتنمر على طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حافلة مدرسية في مدينة القدس، موجة واسعة من الغضب والاستنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق مقطع فيديو تعرضها للضرب وشد الشعر والمضايقات من قبل عدد من الطلاب، وسط صراخها وبكائها، من دون تدخل واضح لوقف الاعتداء.
2026-11-20 | 03:28
2026-11-20T03:28:55+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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بعد الاعتداء عليها.. عائلة الطفلة الفلسطينية سيدرا تسامح المعتدين
259 شوهد
أثارت حادثة الاعتداء والتنمر على طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حافلة مدرسية في مدينة
القدس
، موجة واسعة من الغضب والاستنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق مقطع فيديو تعرضها للضرب وشد الشعر والمضايقات من قبل عدد من الطلاب، وسط صراخها وبكائها، من دون تدخل واضح لوقف الاعتداء.
وتعود الحادثة إلى الطفلة سيدرا
محمود أبو
الحلاوة، التي تعرضت لاعتداء جسدي ونفسي داخل حافلة لنقل الطلاب في منطقة شعفاط وكفر عقب شمال
القدس
. وأظهر الفيديو المتداول عدداً من الطالبات وهنّ يشددن شعر الطفلة بصورة متكررة، فيما بدت الأخيرة عاجزة عن الدفاع عن نفسها، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة.
وفي تفاصيل الواقعة، أفاد الناطق باسم اتحاد أولياء أمور الطلبة في القدس، رمضان طه، بأن الحافلة خاصة ولا تتبع
شركة نقل
معروفة، مشيراً إلى أنها كانت تسير من دون وجود مشرفة لمراقبة الطلاب، فيما كان السائق منشغلاً بالقيادة ولم ينتبه إلى ما يجري في المقاعد الخلفية.
وفي أعقاب انتشار الفيديو، أعلنت
وزارة التربية والتعليم العالي
الفلسطينية أنها تتابع الحادثة، مؤكدة تشكيل لجنة مختصة للوقوف على ملابسات الاعتداء واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.
وأوضحت الوزارة أن المدرسة المعنية مؤسسة تعليمية خاصة غير مرخصة من قبلها، وتتبع لبلدية الاحتلال، وتقع في منطقة شعفاط داخل جدار الضم والتوسع. كما دعت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم إعادة نشر الفيديو، حفاظاً على خصوصية الأطفال وحقوقهم، وضماناً لسلامة الإجراءات المتخذة.
وفي تطور لاحق، أعلنت عائلة الطفلة مسامحتها الأطفال المتورطين في الاعتداء، ورفضها الحصول على أي تعويض
مالي
، وذلك خلال جلسة صلح عائلية جمعت الطرفين، وانتهت بتقديم اعتذار لسيدرا.
وأظهرت مشاهد متداولة من جلسة الصلح إحدى الطفلات اللواتي شاركن في الاعتداء وهي تعتذر من سيدرا وتقبّل يدها، فيما قدم طفل آخر اعتذاره، وسط حضور عدد من أفراد العائلتين وشخصيات سعت إلى إنهاء الخلاف.
وفي سياق متصل، نفى والد سيدرا صحة الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والدة الطفلة، مؤكداً أنها على قيد الحياة، وأن ابنته بخير، وفق ما أورده مرصد «كاشف» الفلسطيني للتحقق.
وأعادت الحادثة تسليط الضوء على ظاهرة التنمر والعنف بين الطلاب، وعلى ضرورة تعزيز الرقابة والإشراف داخل وسائل النقل المدرسية، وتوفير بيئة آمنة للأطفال، بما يمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات ويحميهم من آثارها النفسية والجسدية.
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