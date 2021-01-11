يجب أن تعرفها.. نصائح وحيل لاستخدام واتساب ويب

وبحسب ما ذكره موقع "Geo News"، يسمح تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة "فيسبوك" لمستخدمين باستخدام نظام التراسل على سطح المكتب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم باستخدام ميزة الويب WhatsApp web.وحيث يصعب التبديل بين لوحة المفاتيح والماوس أثناء الدردشة على إصدار سطح المكتب أو الويب من واتساب، يمكنك التبديل بين المحادثات أو حذف المحادثات وأرشفتها وغيرها باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح لواتساب ويب.وفيما يلي قائمة باختصارات لوحة المفاتيح لواتساب ويب WhatsApp Web والتي ستساعدك في استخدامه بشكل أسرع:1. يمكنك استخدام اختصار (Ctrl + Shift + N)، 0 لإنشاء مجموعة جديدة.2. يمكنك استخدام اختصار (Ctrl + Alt + P)، لفتح صورة الملف الشخصي على واتساب.3. يمكنك استخدام اختصار (Ctrl + Alt + , )، لفتح إعدادات التطبيق.4. يمكنك استخدام اختصار (Ctrl + Alt + Shift + /)، للبحث في في الدردشات ورسائل التطبيق.5. يمكنك استخدام اختصار (Ctrl + Alt + F )، للبحث في رسائل الدردشة الحالية.6. يمكنك استخدام اختصار (Ctrl + E)، 7 لإرشفة الدردشة.7. يمكنك استخدام اختصار (Ctrl + Alt + Shift + M)، لكتم صوت الدردشة.8. يمكنك استخدام اختصار (Ctrl + Alt + Shift + H)، للاتصال بالدعم.9. يمكنك استخدام اختصار (Ctrl + Alt + Shift + U)، لوضع علامة كغير مقروءة على الدردشة.10. يمكنك استخدام اختصار (Ctrl + Backspace أو (Delete)، لحذف الدردشة الحالية.11. يمكنك استخدام اختصار (Ctrl + Shift +])، لفتح الدردشة التالية.12. يمكنك استخدام اختصار (Ctrl + Alt + Shift +])، لفتح الدردشة التالية أيضا.