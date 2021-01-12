بالفيديو: "تلغرام" يسخر من "واتساب" بـ"رقصة الموت"!

ونشر تطبيق "تلغرام" على صفحته الخاصة على "تويتر" مقطعا مصورا للرقصة ووضع صورة لتطبيق "واتسآب" في إشارة الى "موت" التطبيق بسبب الشروط التي يعمد الى تطبيقها.هذا وكان تطبيق "واتسآب" قد قام بالإعلان عن عدد من الشروط الجديدة والتي تضمنت ملخصا لكيفية مشاركة المعلومات مع "فيسبوك"، وكيف يمكن استخدام أي معلومات مشتركة.وتنص سياسة الخصوصية الجديدة على أنه "كجزء من عائلة شركات (فيسبوك)، يتلقى (واتسآب) معلومات من هذه المجموعة، ويشارك المعلومات معها".ممهلا في الوقت ذاته جميع عملائه بقبول الشروط الجديدة بحلول 8 فبراير/ شباط لتفادي تعطل حساباتهم.