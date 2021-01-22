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للحفاظ على خصوصية هواتفكم وأجهزتكم... اتبعوا هذه النصائح!

تكنولوجيا

2021-01-22 | 02:00
للحفاظ على خصوصية هواتفكم وأجهزتكم... اتبعوا هذه النصائح!
المصدر:
سبوتنيك
612 مشاهدة

تهتم شركة "أبل" بالخصوصية، وتصدر بعض النصائح لكي يحافظ الجميع على تأمين حساباتهم وأجهزتهم.

وطبقا لموقع "9 تو 5 ماك" فقد نشرت أبل دليلًا جديدًا للدعم مكون من 20 صفحة بعنوان "الوصول إلى الأجهزة والبيانات عندما تكون السلامة الشخصية في خطر".

وقد تضمن المنشور مجموعة من النصائح التي تساعد في الحفاظ على الخصوصية وتأمين الأجهزة والحسابات، منها:

التحقق من الأجهزة المرتبطة بمعرّف أبل:

حيث يمكنك التحقق من الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول عليها باستخدام (معرّف أبل الخاص بك من خلال أي جهاز أبل لديك، أو عبر موقع أبل).

وشرحت أبل كيفية التحقق من قائمة الأجهزة المرتبطة بمعرفها في آيفون وآيباد، فأولا: من خلال الانتقال إلى الإعدادات في جهاز آيفون أو آيباد، ثم الضغط على اسمك، ثم التمرير للأسفل، وتحت قسم (المشاركة العائلية) ستظهر قائمة بجميع الأجهزة المرتبطة بمعرّف آبل الخاص بك.

اضغط على اسم أي جهاز لعرض معلوماته، مثل: موديل الجهاز، والرقم التسلسلي، وإصدار نظام التشغيل، وهل الجهاز موثوقًا به أم لا، وهل يُمكن استخدامه لتلقي رموز التحقق من معرف آبل أم لا.

قد تختلف المعلومات باختلاف نوع الجهاز، وقد تحتاج إلى الإجابة عن أسئلة الأمان للاطلاع على تفاصيل الأجهزة.

أما ثانيًا؛ فهي كيفية التحقق من قائمة الأجهزة المرتبطة بمعرف آبل في جهاز ماك، حيث الضغط على قائمة آبل في شريط القوائم، ومن القائمة المنسدلة التي تظهر، يتم الضغط على خيار تفضيلات النظام.

وبعد ذلك الضغط على معرّف آبل، وحينها ستظهر لك قائمة الأجهزة المتصلة بحسابك في الجهة اليسرى من الشاشة، وهنا يمكنك الضغط على أي جهاز للاطلاع على بياناته.

وفي حال إذا وجدت أي جهاز لا تريده أن يكون مرتبطًا بمعرّف آبل الخاص بك لأي سبب من الأسباب؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية لحذفه:

بعد الوصول إلى قائمة الأجهزة المتصلة بحسابك كما ذكرنا في الخطوات السابقة، اضغط على الجهاز للاطلاع على تفاصيله، ثم اضغط على خيار إزالة من الحساب، ثم راجع الرسالة التي تظهر لك، ثم اضغط مرة أخرى للتأكيد على رغبتك في إزالة الجهاز.

 تحقق من إعدادات فيس آي دي وتاتش آي دي

حيث يتيح لك فيس آي دي فتح قفل هاتف آيفون أو جهاز آيباد بشكل آمن، ومصادقة عمليات الشراء وتسجيل الدخول إلى التطبيقات، وغير ذلك، بطريقة آمنة بمجرد التعرف على وجهك.

كما تتيح لك آبل إضافة مظهر – إذا كان مظهرك قد يبدو مختلفًا تمامًا – حتى يستطيع فيس آي دي التعرف عليك.

لذلك يجب عليك التحقق من إعداداتهما لمعرفة هل يوجد مظهر بديل أو بصمات أصابع بديلة يمكن استخدامها لفتح جهازك من غير علمك، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون أو آيباد، اضغط على خيار (معرّف الوجه ورمز الدخول، أو خيار معرّف اللمس ورمز الدخول، وذلك حسب الخاصية التي يدعمها جهاز.

بعد ذلك أدخل رمز الدخول، إذا تمت مطالبتك بذلك، ابحث عن مظهر بديل لا تعرفه وإذا وجدت شيء، اضغط على خيار إعادة تعيين معرّف الوجه وبعد ذلك، اضغط على خيار إعداد معرّف الوجه، لإعداده مرة أخرى.

تحقق من إعدادات أمان معرّف أبل

ولذلك توجه إلى موقع (appleid.apple.com)، ثم سجل الدخول باستخدام (معرّف آبل) الخاص بك، وبعد ذلك تحقق من قسم الأمان تأكد من أن كل شيء يبدو صحيحًا، وإذا لم تكن قد فعلت ميزة المصادقة الثنائية، فاحرص على تفعيلها، لأن هذه الخطوة جزء مهم جدًا في تأمين أجهزتك وحساباتك وبياناتك الشخصية.

تحقق من التطبيقات

حيث يجب أن تتحقق من جميع التطبيقات المثبتة أجهزتك بحثًا عن أي تطبيق لم تقم بتثبيته، وإذا وجدت تطبيق بالفعل لا تعرفه احذفه على الفور، كما يُنصح بحذف التطبيقات التي لم تستخدمها منذ فترة طويلة.

بالإضافة إلى ذلك؛ إذا كنت تهتم بحماية خصوصيتك؛ فيمكنك الاستفادة من ميزة (ملصقات الخصوصية) التي أطلقتها آبل لمعرفة البيانات التي تجمعها التطبيقات عنك قبل تثبيتها في جهازك، ولمعرفة استخدام هذه الميزة يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية التحقق من البيانات التي يجمعها أي تطبيق قبل تثبيته في آيفون أو آيباد”.

ابحث عن ملفات التعريف "بروفايلز" التي لا تعرفها

حيث تعمل ملفات التعريف على تحديد إعدادات استخدام آيفون مع شبكات أو حسابات الشركات أو المدارس. ربما يُطلب منك تثبيت ملف تعريف في جهازك لجهة ما أُرسِل إليك في رسالة بريد إلكتروني، أو تم تنزيله من صفحة ويب. ويُطلب منك الإذن بتثبيته وتُعرض معلومات عن محتويات الملف عندما تفتحه. لذلك يجب عليك فحص هذا القسم باستمرار للبحث عن ملفات تعريف قديمة أو لا تعرفها، واحذفها:

ويمكنك مشاهدة ملفات التعريف التي قمت بتثبيتها من خلال اتباع الخطوات التالية، حيث تنتقل إلى الإعدادات، واضغط على خيار "عام"، ثم اضغط على خيار ملفات التعريف وإدارة الجهاز، إذا وجدت أي ملف تعريف لا تعرفه، احذفه على الفور.

وفي حالة حذف ملف التعريف سيتم حذف كل الإعدادات، والتطبيقات، والبيانات المرتبطة به أيضًا.
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