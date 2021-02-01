بالصور: خطوات سهلة لمنع إزالة تطبيق تيليغرام من هواتف آبل!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية كما على قنوات عدة على تطبيق تيليغرام، خبر يفيد بأن شركة آبل ستزيل تطبيق تيليغرام من هواتفها الذكية من دون اشعار مسبق.

وفي التفاصيل، أعلنت تيليغرام، أن ابل ستزيل تطبيق تيليغرام من هواتفها من دون ابلاغ المشتركين. كما انها ستزيل التطبيق من متجر "آب ستور".

🚨 BREAKING - Telegram announced that Apple will remove the Telegram app from their phones without their joint notice. — Middle East Observer (@ME_Observer_) January 31, 2021

ولمنع هذا الامر من الحدوث، عليك اتباع الخطوات التالية من أجل تطبيق الاعدادات اللازمة.

Telegram announced that Apple will remove the Telegram app from their phones without their joint notice. Telegram announced that to prevent this, apply the mentioned settings. pic.twitter.com/Rx35Meb84E — Zach Vorhies (@Perpetualmaniac) January 28, 2021

- أولا، أدخل الى قائمة "الاعدادات" Settings، الخاصة بهاتفك.

- اختر "وقت الشاشة" Screen time.

- أدخل الى "قيود المحتوى والخصوصية" Content and privacy restrictions، وفعّل هذه الخاصية.

- أنقر على "مشتريات iTunes ومتجر التطبيقات" iTunes and app store purchases، ولا تسمح هناك بحذف التطبيقات (Deleting apps- Don't allow).

وفي الصورة التالية، تجدون الخطوات المذكورة أعلاه. فعّل هذه الاعدادات فورا لتتمكن من استخدام تطبيق تيليغرام.