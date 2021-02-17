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تحذير من استخدام أجهزة الجيل الخامس على متن الطائرات

تكنولوجيا

2021-02-17 | 08:25
تحذير من استخدام أجهزة الجيل الخامس على متن الطائرات
1,099 مشاهدة

حذرت سلطات الطيران المدني في فرنسا،اليوم الاربعاء، من أن الهواتف العاملة بنظام اتصالات الجيل الخامس "5g"، قد تعطل عمل أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات، وذلك بسبب استخدامها موجات تردد مشابهة،وأوصت سلطات الطيران بإطفاء هذه الأجهزة خلال الرحلات الجوية.

من جانبه، قال ناطق باسم المديرية العامة للطيران المدني موضحا: "استخدام أجهزة الجيل الخامس على متن الطائرات قد يؤدي إلى مخاطر تشويش قد تسبب أخطاء في قياس الارتفاع".

كما أفادت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية بأن "هذه الظاهرة المحتملة، الناجمة عن تشويش في الإشارة من موجة تردد قريبة وبقوة مشابهة أو أعلى من تلك العائدة إلى مقاييس الارتفاع الراداري، قد تسبب أخطاء تتسم بحراجة خاصة خلال مرحلة الهبوط على الأجهزة"، موضحة أنها "وضعت أطرا لشروط نشر هوائيات الجيل الخامس على الأراضي، لضبط مخاطر التشويش على أنظمة الطيران خلال مرحلة الهبوط في المطارات الفرنسية".

ولفتت إلى أنه "في حال حصول اضطرابات، على طواقم الطائرات إعلام مشغل خدمات الملاحة الجوية كي تتخذ الخطوات العملانية اللازمة وتخطر سلطة المراقبة وهيئة إدارة المطار".

وفي إطار معالجة هذه المشكلة وتفادي الحوادث التي قد تنتج عنها، قامت السلطات الفرنسية بالحد من مستوى قوة إرسال هوائيات الجيل الخامس التي تنشر حاليا على الأراضي الفرنسية، "قرب 17 مطارا يحمل ترخيصا لعمليات هبوط دائمة"، وذلك بحسب المديرية التي أعلنت في نوفمبر الماضي عن "تحليلات تقنية تكميلية بهدف التأكد من تناسب هذه المحطات مع حاجات الطيران المدني".

من جهة أخرى، أوضحت المديرية العامة للطيران المدني أنه يتم العمل في المطارات الـ123 الباقية على الأراضي الفرنسية، عبر مراقبة للهوائيات الموضوعة في الجوار، بتنسيق وثيق مع الوكالة الوطنية للترددات مع وسائل عمل معززة تتيح التحرك سريعا"، في حال ورود إنذارات بشأن أي اضطراب جوي.

وكانت المديرية قد أصدرت الأسبوع الماضي نشرة تتضمن معلومات خاصة بهذا الموضوع موجهة إلى الشركات المشغلة في قطاع الطيران، حيث تلحظ هذه الوثيقة تدابير وقائية عدة، أبرزها "إطفاء كل الأجهزة الإلكترونية العاملة بنظام الجيل الخامس، أو تشغيلها في وضع الطيران".
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