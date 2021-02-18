لمن يعاني من عسر القراءة.. علماء طوّروا نظارات ذكية

وذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية إن العالمين ألبرت لو فلوش وجاي روبارس، وهما باحثان في فيزياء الليزر في جامعة "رين"، طورا تلك النظارة بعد أن سلطا الضوء على سبب محتمل لعسر القراءة، ويكمن في مستقبلات صغيرة في عيون المصابين باضطراب القراءة هذا، وفقًا لنتائج دراسة نُشرت عام 2017.وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من عسر القراءة، فإن هذه المستقبلات الضوئية ليس لها الشكل نفسه في العينين؛ فهي غير متناظرة، لذلك يختار الدماغ الإشارة التي ترسلها إحدى العينين لإنشاء الصورة التي يراها الشخص.ولدى أولئك الذين يعانون من عسر القراءة تكون هذه المنطقة من العين متناظرة في كلتا العينين، وقد يكون هذا مربكا للدماغ من خلال إنشاء "صور طبق الأصل" ولا يستطيع الاختيار بينها؛ ومصدر الارتباك هذا هو ما تصححه نظارات "ليكسيلين".واستغرقت شركة أباي 3 سنوات لبناء المرشحات النشطة التي تزيل الصور طبق الأصل، ويتم التحكم في هذه المرشحات عن طريق إلكترونيات مدمجة في ذراع الإطار.وهكذا تحسنت القراءة بفضل استخدام هذه المرشحات على النظارات، والتي يجب تعديلها أثناء الاستخدام الأول عبر البلوتوث في تطبيق على الهاتف الذكي.وأظهرت نتائج الاختبارات التي أجريت على أكثر من 200 طفل، زيادة الثقة بالنفس وارتفاع النتائج الدراسية، إلا أن اتحاد المختصين في علم أمراض الكلام واللغة رفض هذه التقنية، بحجة أن هذه النظارات ليست مخصصة لجميع أنواع عسر القراءة.يذكر أن تكلفة هذه النظارات تبلغ 399 يورو، وهي مخصصة للأطفال، وستقدم شركة أتول نموذجا للبالغين في الأشهر القادمة.