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"أبل" تكشف عن موعد طرحها نظام التشغيل الجديد IOS 15

تكنولوجيا

2021-03-31 | 07:35
"أبل" تكشف عن موعد طرحها نظام التشغيل الجديد IOS 15
المصدر:
sputniknews
326 مشاهدة


أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية "أبل" أنه سيتم الإعلان رسميا عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل الخاص بهواتف أبل الذكية في حزيران، وتم التخطيط للعرض التقديمي لنظام التشغيل الجديد كجزء من المؤتمر السنوي للمطورين (WWDC).

وسيعرض نظام التشغيل "أي أو إس 15" الجديد لأول مرة، في مؤتمر كبير للبرمجيات ولمطوري برمجيات أبل، كما سيعلن عن إصدارات جيدة من "أي باد أو إس" و"ماك أو إس" و"واتش أو إس" و"تي في أو إس".

وسيتوفر إصدار تجريبي من IOS 15 للمطورين مباشرة بعد انتهاء المؤتمر. بينما لم تفصح الشركة عن تفاصيل حول ما ينتظر المستخدمين في التعديل الجديد لنظام التشغيل.
وبشكل مشابه لما جرى العام الماضي، سيعقد المؤتمر السنوي للمطورين هذا العام WWDC 2021 عبر الإنترنت. تم تحديد موعد الحدث في 7-11 حزيران.
وسيطلق الإصدار الرسمي لنظام iOS 15 في الخريف، جنبًا إلى جنب مع الجيل الجديد من أجهزة "آيفون".
وتسعى شركة أبل لدعم الجيل الجديد من هواتف آيفون 13 بتقنية استشعار البصمة المدمجة في الشاشة لتحقيق مزيد من الأمان والخصوصية للمستخدمين.

وتخطط الشركة لإضافة هذه التقنية إلى كل إصدارات أبل من سلسلة هواتفها القادمة.

وتفوقت أبل على سامسونغ في مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأخير من العام الماضي، وحققت الشركة الأمريكية نموا في مبيعات هواتف آيفون بنسبة 22%.

ويرجع مراقبون السبب الرئيسي في ذلك إلى إطلاق سلسلة هواتف آيفون 12 بميزة دعم الاتصال بشبكات 5G للمرة الأولى في هواتف آيفون.

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