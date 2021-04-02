"لينكد إن" يطوّر ميزة التفاعل المنتظرة

أعلنت شركة "لينكد إن" (LinkedIn) أنّها تعمل على تطوير ميزة الشبكات الصوتية الخاصة بها، وقالت في بيان: "نقوم ببعض الاختبارات المبكرة لإنشاء تجربة صوتية فريدة مرتبطة بهويتك المهنية. ونحن نبحث عن كيفية إضافة الصوت إلى أجزاء أخرى من لينكدإن مثل الأحداث والمجموعات لمنح أعضائنا المزيد من الطرق للتواصل مع مجتمعهم".

وأضافت الشركة أنّ الميزة ستدخل مرحلة الاختبار التجريبي BETA قريباً، ويبدو النموذج شبيهاً بـ"كلوب هاوس" حيث يوجد مساحة للمتحدثين في المقدمة والوسط وقائمة بالأشخاص من الجمهور أسفل الشاشة.



ويهدف تطبيق "لينكد إن" بهذه الخطوة إلى جعل التطبيق وجهة لصانعي المحتوى بخاصةٍ بعد تطوير أدوات مثل Creator Mode الّذي يشير إليك كصانع محتوى على التطبيق في ملفك الشخصي.