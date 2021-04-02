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"سامسونج إلكترونيكس" تقود التغيير في صناعة ومشاركة المحتوى الرقمي مع هاتف Galaxy S21+ وGalaxy S21 Ultra

تكنولوجيا

2021-04-02 | 12:00
"سامسونج إلكترونيكس" تقود التغيير في صناعة ومشاركة المحتوى الرقمي مع هاتف Galaxy S21+ وGalaxy S21 Ultra
المصدر:
السومرية
22 مشاهدة

قدمت سلسلة Galaxy S، على مدار عقد من الزمان، تجارب رائعة ورائدة من الهواتف الذكية للمستهلكين الذين يعتمدون على الهواتف من أجل التواصل فضلاً عن الترفيه.

وقد صممت "سامسونج إلكترونيكس" آخر إصدارات هذه السلسلة، سلسلة Galaxy S21 الجديدة، بناء على إرثها الذي لطالما اعتمدته في السلسلة، معززةً إياها بالمزيد من الخصائص والمزايا لتقديم تجربة رائدة وجعل كل يوم في حياة المستخدمين مميزاً. ويتوفر ضمن سلسلة Galaxy S21 مجموعة متنوعة من الطرازات المختلفة، التي يمكن للمستخدمين تحديد الخيار المثالي لهم منها وفقاً لاحتياجاتهم وأسلوب حياتهم، والتي سيتمتعون معها بتقنيات الكاميرا الاحترافية، والأداء الفائق، وذلك بأسعار مختلفة.
ومن أبرز ما قدمته "سامسونج إلكترونيكس" ضمن سلسلة Galaxy S21 كل من هاتفيها Galaxy S21 Ultra وGalaxy S21+ الذين لا يلفتان الأنظار إليهما فحسب، بل أنهما قادران على إبهار المستخدم كل يوم.
ويعد هاتف Galaxy S21 Ultra نتاج التزام الشركة بتقديم تجربة بصرية وسمعية احترافية متنقلة جديدة بالكامل مع أحدث ميزات الوسائط المتعددة المثلى، ذلك أنه يقدم معايير جديدة في تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي بشكل إبداعي وبدقة سينمائية من خلال كاميرا رباعية ومستشعر احترافي يمكن المستخدم من التقاط الصور بتقنية التصوير بالمدى الديناميكي العالي HDR (12 bit) بدقة ألوان عالية وأغنى 64 مرة، ونطاق ديناميكي أوسع بثلاث مرات.
ويأتي الهاتف المميز بشاشته التي تعد الأكبر ضمن هذه السلسلة والتي يبلغ قياسها 6.8 بوصة، مزوداً بشكل حصري بقلم S PEN ليكون الأول من سلسلة Galaxy S الذي يحتويهكذلك، فقد تم تعزيز الهاتف أيضاً حصرياً بخاصية Dual Tele Zoom التي تتيح إمكانية التقريب في الكاميرا بشكل أسرع وأكثر سلاسة ووضوحاً من أي خاصية تقريب في سلسلة Galaxy S، إلى جانب تزويده بوضعية Portrait المحسنة الشبيهة بصور الاستوديو التي تقدم إضاءة مثالية.
ويتميز الهاتف بشريحته الأسرع من أي شريحة في هواتف Galaxy مع أول معالج 5 نانومتر في هاتف Galaxy، ليقدم طاقة طاقة جبارة وسرعة فائقة مع مزيد من الذكاء في كل جانب من جوانبه. وبفضل الذاكرة المثبتة والتي تصل سعتها لغاية 512 جيجابايت، فإنه بإمكان المستخدم أيضاً حفظ الآلاف من الصور ومقاطع الفيديو فائقة الوضوح الخاصة به.
ومع دقة 8K الفيديوية، فإنه بإمكان المستخدم تسجيل مقاطع فيديو مبهرة، وبانسيابية شديدة في مختلف ظروف الإضاءة المنخفضة والساطعة مع خاصية Super Smooth 60fps Video، فيما يمكنه باستخدام خاصية 8K Video Snap سحب الصور من مقاطع الفيديو المسجلة بدقة 33 ميجابيكسل الفائقة من كل مشهد فيديو، أما خاصية اللقطة الواحدة Single Take، فستمكنه من تحويل مقاطع الفيديو إلى صور ومقاطع فيديو متعددة لمشاركة ما يحلو له منها مع مزايا إبطاء السرعة وتثبيت المشاهد.

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