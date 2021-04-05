قائمة التطبيقات التي يحتاجها المسلمون في شهر رمضان

يعود شهر رمضان وتعود معه قائمة من العادات والتقاليد وأساليب الحياة. من الصلاة إلى الاعتناء بالصحة والرشاقة، إليكم قائمة من التطبيقات التي يحتاجها المسلمون خلال هذا الشهر:





Smart Quran



تطبيق مطوّر بشراكة مع هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية والداخلية والتنمية الإسلامية الماليزية. وهو تطبيق مجاني مستند إلى مصحف المدينة مع ترجمة إنكليزية وقراءات بأصوات الشيوخ، عبد الله بن علي بصفر، وعلي الحذيفي، وإبراهيم الأخضر، ومحمد أيوب بن محمد يوسف.



اتجاه القبلة بكبسة زر



توفر "غوغل" ميزة التعرف على اتجاه القبلة من خلال نقرة زر. من أجل الاستفادة من هذا التطبيق يكفي النقر هنا للدخول إلى المنصة.



اعثر على مسجد قريب مع "غوغل"



توفر "غوغل" أيضاً إمكانية العثور على كل الأماكن من خلال محرك البحث. يكفي كتابة عبارة "مسجد" في خانة البحث لتظهر خريطة بالمساجد حول المستخدم، بما في ذلك تلك التي لا تبعد أكثر من 800 متر.



احسب سعرات الزيوت والسكر



رمضان شهر يدمن فيه الناس على السكريات والدهون لذا قد يكون احتساب عدد السعرات الحرارية من خلال MyFitnessPal فكرة جيدة. وهذا التطبيق من أكثر عدادات السعرات الحرارية شعبية. يتتبع الوزن ويحسب السعرات الحرارية اليومية الموصى بها. يقدم نسخة مجانية، بالإضافة إلى ميزات أخرى مقابل 49.99 دولاراً سنوياً.



تحدي اللياقة الرمضاني



تطبيق أردني مفيد لرمضان في زمن كورونا. يقدم تمارين في المنزل. ويقول القائمون عليه إنه تم تطويرها من قبل خبراء الصحة والمدربين الشخصيين، بالإضافة إلى النظام الغذائي. تطبيق مطوّر بشراكة مع هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية والداخلية والتنمية الإسلامية الماليزية. وهو تطبيق مجاني مستند إلى مصحف المدينة مع ترجمة إنكليزية وقراءات بأصوات الشيوخ، عبد الله بن علي بصفر، وعلي الحذيفي، وإبراهيم الأخضر، ومحمد أيوب بن محمد يوسف.توفر "غوغل" ميزة التعرف على اتجاه القبلة من خلال نقرة زر. من أجل الاستفادة من هذا التطبيق يكفي النقر هنا للدخول إلى المنصة.توفر "غوغل" أيضاً إمكانية العثور على كل الأماكن من خلال محرك البحث. يكفي كتابة عبارة "مسجد" في خانة البحث لتظهر خريطة بالمساجد حول المستخدم، بما في ذلك تلك التي لا تبعد أكثر من 800 متر.رمضان شهر يدمن فيه الناس على السكريات والدهون لذا قد يكون احتساب عدد السعرات الحرارية من خلال MyFitnessPal فكرة جيدة. وهذا التطبيق من أكثر عدادات السعرات الحرارية شعبية. يتتبع الوزن ويحسب السعرات الحرارية اليومية الموصى بها. يقدم نسخة مجانية، بالإضافة إلى ميزات أخرى مقابل 49.99 دولاراً سنوياً.تطبيق أردني مفيد لرمضان في زمن كورونا. يقدم تمارين في المنزل. ويقول القائمون عليه إنه تم تطويرها من قبل خبراء الصحة والمدربين الشخصيين، بالإضافة إلى النظام الغذائي.

النوم أفضل خلال شهر رمضان



يبدو أن بعض الناس لا يصومون عن الطعام فقط بل يصومون عن النوم أيضاً. يعاني بعض المسلمين من اضطراب نوم يحتاجون معه إلى تطبيق مثل Sleep Cycle.



ويتميز هذا التطبيق بمنبه ذكي مصمم لإيقاظكم بلطف عندما تكون في أخف مرحلة من النوم. كما يراقب دورة النوم وأنماطه، ويقدم إحصائيات مفصلة ورسوماً بيانية يومية للنوم، حتى يمتلك المستخدم فهماً أفضل لما يحدث عند استلقائه.



تطبيق "زوم"



رمضان شهر العائلة والتجمعات على موائد الإفطار والسهر، لكن فيروس كورونا المستمر يواصل فرض قواعد التباعد الاجتماعي.



من أجل ذلك يمكن تنظيم مائدة إفطار عن بعد من خلال استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو مثل "زوم".



التبرع عبر ShareTheMeal



رمضان شهر الخير والتبرعات. هناك أشكال كثيرة من التبرع من بينها تطبيق ShareTheMeal.



هذا التطبيق هو من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يمكّن الناس من "مشاركة وجباتهم" مع الأطفال المحتاجين. كل 80 سنتاً تطعم طفلاً واحداً ليوم واحد.