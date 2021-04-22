اليكم أحدث أجهزة آبل التي كشفت عنها الشركة في فعاليتها Apple event

كشفت شركة آبل الأميركية، يوم الثلاثاء في المؤتمر الذي عقد افتراضياً عن أحدث أجهزتها كما أطلقت خلاله منتجها الأول في عام 2021 وهو جهاز آي ماك المكتبي الجديد، وجهاز آيباد برو المحدث المزود بتقنية الجيل الخامس ووجهاز آبل TV 4K المحدث والمزود بريموت كنترول جديد كليا بنظام الأسهم للتنقلات، وشريحة إم ون التي تستخدم أيضاً في أجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى أداة تتبع إير تاغ للأجهزة المفقودة.

آيماك iMac الجديد



يأتي جهاز آي ماك iMac الجديد بأفضل ما عند آبل Apple فهو يعمل بقوة شريحة M1. وبتصميم أنيق في قمة النحافة، مع شاشة Retina 4.5K مقاس 24 إنش، وأفضل مكبرات صوت وميكروفونات وكاميرا في أجهزة Mac.



آيباد برو iPad Pro‏ يأتي جهاز آي ماك iMac الجديد بأفضل ما عند آبل Apple فهو يعمل بقوة شريحة M1. وبتصميم أنيق في قمة النحافة، مع شاشة Retina 4.5K مقاس 24 إنش، وأفضل مكبرات صوت وميكروفونات وكاميرا في أجهزة Mac.



يتميز آيباد برو من آبل بكاميرا أمامية واسعة للغاية جديدة مع نمط "في الوسط" وبشريحة M1، وشاشة Liquid Retina XDR مقاس 12.9 إنش، ودعم شبكة 5G



آيفون iPhone 12‏ يتميز آيباد برو من آبل بكاميرا أمامية واسعة للغاية جديدة مع نمط "في الوسط" وبشريحة M1، وشاشة Liquid Retina XDR مقاس 12.9 إنش، ودعم شبكة 5G



أسرع شريحة في هاتف ذكي، من آبل مع سرعة 5G، وشاشة OLED أكثر سطوعاً وغنى بالألوان، وواجهة Ceramic Shield تقدم أداءً أفضل أربع مرات في حماية الجهاز عند سقوطه. ولون ليلكي جديد.



إير تاغ AirTag‏ أسرع شريحة في هاتف ذكي، من آبل مع سرعة 5G، وشاشة OLED أكثر سطوعاً وغنى بالألوان، وواجهة Ceramic Shield تقدم أداءً أفضل أربع مرات في حماية الجهاز عند سقوطه. ولون ليلكي جديد. أداة من آبل للتتبع إير تاغ للأجهزة المفقودة، فقط قم بتثبيت واحداً على مفاتيحك وضع آخر في حقيبتك، ليظهرا على رادارك بكل بساطة في تطبيق تحديد الموقع.



تلفزيون Apple TV 4K‏



يأتي جهاز تلفزيون آبل بشريحة A12 Bionic، وApple TV Remote جديد كلياً، ووضوح 4K HDR بمستوى عالٍ من الإطارات لتستمتع بتجربة خدمات Apple المفضلة لديك على الشاشة الكبيرة. يأتي جهاز تلفزيون آبل بشريحة A12 Bionic، وApple TV Remote جديد كلياً، ووضوح 4K HDR بمستوى عالٍ من الإطارات لتستمتع بتجربة خدمات Apple المفضلة لديك على الشاشة الكبيرة.

