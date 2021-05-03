Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
إبرام شراكة استراتيجية بين تطبيق فايبر والسومرية نيوز
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

إبرام شراكة استراتيجية بين تطبيق فايبر والسومرية نيوز

تكنولوجيا

2021-05-03 | 07:25
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

إبرام شراكة استراتيجية بين تطبيق فايبر والسومرية نيوز

المصدر:
السومرية
705 مشاهدة

لأول مرة في العراق، آخر الأخبار من السومرية نيوز الآن متوفرة على 'استكشاف' في تطبيق فايبر.

سان فرانسيسكو - بغداد، 3 ايار\ مايو 2021 - أعلن تطبيق فايبر، التطبيق الأكثر أمانًا وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة عن إبرام شراكة استراتيجية مع قناة السومرية، المؤسسة الإخبارية والإعلامية الرائدة في العراق. من خلال هذه الشراكة سيتمكن المستخدمون في العراق من الوصول الفوري والسهل إلى المحتوى الإخباري من السومرية نيوز على صفحة 'استكشاف' ضمن تطبيق فايبر.

تتمثل رؤية فايبر في تزويد مستخدميها بمجموعة فريدة وذكية من الخدمات والوظائف التي تتجاوز الاتصال والمراسلة مع حماية خصوصية المستخدمين وأمانهم بشكل تام. لتحقيق هذه الرؤية، يحرص تطبيق فايبر، المملوك لشركة راكوتين اليابانية على التعاون مع الشركات المحلية والدولية ومقدمي الخدمات ومنشئي المحتوى وذلك لتطوير أفضل تجربة للمستخدم وتوفير محتوى عالي الجودة وملائم محليًا لمستخدمي التطبيق.

من هنا جاءت الشراكة الاستراتيجية بين فايبر والسومرية لتمكين المستخدمين في العراق من متابعة الأخبار أولا بأول من خلال الشريط الإخباري والذي يظم آخر الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية في العراق وخارجها دون الحاجة إلى مغادرة تطبيق فايبر.

وفي تعقيب للسيد جمال أغوا عن هذه الشراكة قال فيه "يعد تطبيق فايبر تطبيقا شاملا حيث يستخدمه المستخدمون لإجراء مكالمات هاتفية وإرسال الرسائل وأيضًا للوصول إلى المحتوى والأخبار والمعلومات. صفحة 'استكشاف' على فايبر هي المكان الذي يذهب إليه الملايين من مستخدمينا كل يوم للعثور على المحتوى الذي يهمهم. نحن متحمسون لهذه الشراكة الاستراتيجية مع السومرية نيوز في العراق لأنها ستساعد مستخدمينا على الوصول الفوري والسهل للبقاء على اطّلاع دائم بما يحدث في العالم دون مغادرة التطبيق."


الرئيس التنفيذي لشركة فايبر جمال أغوا

عمل مهندسو فايبر مع فريق السومرية التقني عن كثب خلال الأشهر الماضية من أجل إحياء الشراكة لدمج خدمات السومرية الإخبارية مع تطبيق فايبر في العراق. وفي تصريح للسيد شفيق ثابت، رئيس مجلس إدارة قناة السومرية قال فيه "يتابع العراقيون الأخبار بقوة ونحن في السومرية نسعى جاهدين من أجل توفير خدماتنا الإخبارية لمشاهدينا وقرائنا أينما كانوا. يعد تطبيق فايبر من أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العراق ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية يسعدنا إتاحة خدماتنا الإخبارية لمستخدمي فايبر."

الشريط الإخباري على صفحة 'استكشاف' في تطبيق فايبر يقدم المحتوى الإخباري والذي يتم تغذيته مباشرة من المنصة الإلكترونية لـ السومرية نيوز بشكل يومي وآني. يسمح الشريط الإخباري بالتمرير اللانهائي ويمكن للمستخدم النقر فوق كل خبر ويتم توجيهه لقراءة المقالات الإخبارية بالكامل دون مغادرة فايبر.

عن تطبيق فايبر:
يربط تطبيق فايبر الناس بعضا ببعض بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن تواجدهم. يمكن لقاعدة المستخدمين العالمية لدينا الاستفادة من مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والمناقشات مع العلامات التجارية والمشاهير. نحن نضمن للمستخدمين بيئة آمنة ومجانية للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.

يعد تطبيق فايبر جزء من شركة راكوتن، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. راكوتن فايبر هي قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما يستضيف تطبيق فايبر العديد من المنصات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة وغيرها.

انضم إلى فايبر اليوم واستمتع بأفضل تجربة اتصال في العالم.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

خاص السومرية

تكنولوجيا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:19 | 2021-05-03 09:19
09:10 | 2021-05-03 09:10
09:06 | 2021-05-03 09:06
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
تعليق من الصحة بشأن حظر التجوال
25.36%
10:00 | 2021-05-01
تعليق من الصحة بشأن حظر التجوال
10:00 | 2021-05-01
التربية تعلق على المطالبات بإنهاء العام الدراسي
19.13%
14:14 | 2021-05-01
التربية تعلق على المطالبات بإنهاء العام الدراسي
14:14 | 2021-05-01
توصيات جديدة بشأن التعليم الحضوري والسفر وحظر التجوال
18.86%
12:15 | 2021-05-02
توصيات جديدة بشأن التعليم الحضوري والسفر وحظر التجوال
12:15 | 2021-05-02
وزير التربية يوضح بشأن مصير العام الدراسي الحالي
14.23%
04:08 | 2021-05-02
وزير التربية يوضح بشأن مصير العام الدراسي الحالي
04:08 | 2021-05-02
تدهور الحالة الصحية لفنان مصري
11.66%
09:32 | 2021-05-01
تدهور الحالة الصحية لفنان مصري
09:32 | 2021-05-01
تعرف على طريقة هروب تجار المخدرات من السجن في المثنى
10.75%
07:32 | 2021-05-02
تعرف على طريقة هروب تجار المخدرات من السجن في المثنى
07:32 | 2021-05-02
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.