بشاشة غير عادية.. شاومي تسجل براءة اختراع لهاتف ذكي جديد

Xiaomi dual side-slider smartphone met tweede display



Via-https://t.co/Rpsuvgo4oX pic.twitter.com/D2B6qQo7kZ — Harsha Kota (@iamharshakota) May 17, 2021

وسجلت الشركة الصينية العملاقة براءة الإختراع بحسب ما نقل موقع LetsGoDigital.ويفترض التصميم الجديد ظهور شاشة جديدة يمكن تمديدها إلى اليمين أو اليسار من الهاتف، لتتيح ضهور شاشة إضافية، في الوقت الذي تتميز فيه كل شاشة بوظائف مختلفة عن الأخرى.وبحسب الشركة فإن التصميم لن يكون معقدا وغير مكلف ويتيح مجالا أكبر للمستخدم للإستفادة من الهاتف.وتتميز الشاشة الرئيسية بأنها خالية تماما من أي قطع أو أزرار.ولم تذكر الشركة اسم الهاتف القادم الذي سيتم إستخدام هذه الميزة فيه.