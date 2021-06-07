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اقوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط لعام 2021.. من احتل الصدارة

تكنولوجيا

2021-06-07 | 07:14
اقوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط لعام 2021.. من احتل الصدارة
676 مشاهدة

أعلنت "فوربس" عن قائمة "جلوبل 2000" السنوية التي تضم أقوى 2000 شركة على مستوى العالم، بحيث اعتمدت في تصنيفها على 4 معايير رئيسية هي: الإيرادات، والأرباح، وحجم الأصول والقيمة السوقية.

 
-مجموعة (STC)
تصدرت stc، شركة الاتصالات السعودية، لائحة أفضل شركات الاتصالات في المنطقة وفقا لتصنيف مجلة "فوربس" العالمية، حيث احتلت المركز الأول كأقوى شركة اتصالات على مستوى الشرق الأوسط، بقيمة أرباح للعام الحالي بلغت 3 مليارات دولار، وبلغت المبيعات 15.7 مليار دولا، كما صُنفت stc ضمن أفضل 44 شركة رقمية على مستوى العالم.
 
-مجموعة اتصالات

تتخذ اتصالات من أبوظبي مقرًا رئيسيًا لها. وقد أسست منذ أكثر من 40 عامًا كأول مزود لخدمات الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة. واليوم، لديها 156 مليون مشترك في 16 دولة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا كما في مارس / آذار 2021. في حين أصبح حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وكان يشغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية منذ مارس/ آذار 2016، وقبل ذلك كان رئيسًا تنفيذيًا للعمليات حين انضم للشركة في سبتمبر/ أيلول 2015.
المبيعات 14.1 مليار دولار
الأرباح 2.8 مليار دولار

-مجموعة زين
تعمل زين في 7 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها حوالي 48.5 مليون عميل نشط، وتوظف أكثر من 7500 شخص. وفي عام 2020، أطلقت الشركة خدمات الجيل الخامس التجارية في البحرين، وأكملت بيع وإعادة تأجير أبراجها البالغ عددها 1620 برجًا مقابل 130 مليون دولار. فيما تعد الهيئة العامة للاستثمار في الكويت مساهمًا رئيسيًا في المجموعة، حيث تملك %24.22 من الشركة كما في مارس / آذار 2021. أما نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، فهو بدر ناصر الخرافي. وهو أيضًا عضو مجلس إدارة ببورصة الكويت، وعضو مجلس إدارة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
المبيعات: 5.4 مليار دولار
الأرباح: 692.5 مليون دولار

-مجموعة (Ooredoo)

تعد مجموعة Ooredoo التي أسست عام 1949 أكبر شركة اتصالات في قطر، وقد أنشأت أول مقسم هاتف في الدوحة. أما اليوم فهي شركة اتصالات دولية مع قاعدة عملاء تزيد عن 100 مليون عميل في 12 دولة عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. في حين أنشأت Ooredoo أكثر من 70 موقعًا مباشرًا لشبكات الجيل الخامس في قطر، وبدأت بنشر شبكات الجيل الخامس في الكويت وسلطنة عمان. وأصبح عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب لمجموعة Ooredoo في عام 2020. وهو أيضًا نائب وكيل وزارة المالية للشؤون المالية في قطر.
المبيعات: 7.9 مليار دولار
الأرباح: 391 مليون دولار

-شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)
في عام 2004، أصبحت موبايلي ثاني مشغل للهاتف المحمول يتم إطلاقه في المملكة العربية السعودية. أما المساهمون الرئيسيون فمنهم: مجموعة اتصالات الإمارات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحصص تبلغ %27.9 و %6.9 على التوالي. وفي عام 2020، سجلت الشركة أرباحًا قدرها 208.9 مليون دولار، مقارنة بـ8.3 مليون دولار في عام 2019. وفي يناير/ كانون الثاني 2021، تعاونت موبايلي مع نوكيا لتجربة شبكة الوصول اللاسلكي الثابت لشبكات الجيل الرابع والخامس على شبكتها التجارية الحية.

المبيعات: 3.7 مليار دولار
الأرباح: 209 مليون دولار
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