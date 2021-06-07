فرنسا تفرض غرامة باهظة على "غوغل" والسبب؟

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الغرامة جاءت على خلفية إساءة استغلال غوغل مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات على الإنترنت بشكل يخدم مصالحها الخاصة.ولم تبد الشركة اعتراضا على الغرامة التي تعد جزءا من تسوية جرى التوصل إليها بعد شكوى تقدمت بها 3 مجموعات إعلامية.وفي الشكوى وجهت، نيوز كورب وصحيفة لوفيغارو الفرنسية (انسحبت في وقت لاحق) ومجموعة روسيل البلجيكية، غوغل تهمة الاحتكار الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنت.وتشكل الغرامة أحدث خطوة من قبل الدول الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر حزما تجاه شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.وجاء في قرار هيئة المنافسة أنها "لاحظت " أن شركة غوغل منحت معاملة تفضيلية للتقنيات التابعة لها والمقدمة تحت علامة إدارة إعلانات غوغل (غوغل آد مانجر) التجارية".يذكر أن شركة ألفابت المالكة لغوغل حققت إيرادات قدرها55,31 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري أغلبها بفضل الإعلانات عبر الإنترنت، وتواجه الشركة دعاوى قضائية في بلدان عدة على أساس قانون المنافسة.