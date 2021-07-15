"كلوب هاوس" يطلق ميزة الرسائل المباشرة

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين التفاعل مع بعضهم عبر تنسيق نصي، وكذلك إرسال رسائل مباشرة إلى محادثات بين مستخدم وآخر، وأيضا عبر محادثات جماعية.وكان "كلوب هاوس"، الذي بدأ كمحادثة صوتية من البداية، سرب ميزة "Backchannel" بالصدفة الشهر الماضي، التي تقوم في الأساس على إرسال رسائل نصية للدردشة الجماعية بالإضافة إلى الدردشة الفردية؛ وذلك حتى لا يتخلف عن الركب.. وفي إطار منافسة التطبيقات الأخرى التي تحمل الميزة ذاتها.في غضون ذلك، تمكن بعض المستخدمين المحددين من استخدامها على كل من نظامي iOS وAndroid.وباستخدام هذه الميزة، يمكن لمستخدمي ”كلوب هاوس“ إرسال رسائل نصية إلى مستخدمين آخرين، ويمكنهم أيضا إرسال روابط، لكنهم ما زالوا لا يدعمون إرسال الصور أو مقاطع الفيديو.كما ذكر موقع "تك كرانش"، أن ”Backchannel“ تحتوي على نظام طلب رسائل، وهنا يجب على المستخدمين منح الإذن إذا ما أرادوا تلقي الرسائل المرسلة من الغرباء.ومع ذلك، لا يزال "كلوب هاوس" يركز على التطبيقات القائمة على الصوت، ولا يستطيع المستخدم إرسال هذه الرسالة إذا دخل المستخدم غرفة صوتية.ويمكن لهذه الميزة، أن توسع من قدرة التطبيق الشهير على التنافس مع شركات مثل: فيسبوك، وتويتر، وسبوتيفاي، التي أطلقت أخيرا وظائف دردشة صوتية مماثلة على منصاتها.ويقول التطبيق، إنه ”أضاف أكثر من 8 ملايين مستخدم جديد منذ إصدار دعم لأجهزة أندرويد في مايو“، إذ صرحت الشركة أن القدرة على إرسال الرسائل المباشرة كانت من أكثر الميزات التي يطلبها المستخدمون.ولاستخدام الميزة الجديدة ”Backchannel Clubhouse“، سيحتاج المستخدمون فقط إلى البحث عن رمز مثل طائرة ورقية في العمود السفلي، حيث يوجد عمودان متوفران، وما يهمنا هنا هو الأول الذي يمثل حقول الدردشة والطلب.ومثل ميزة المراسلة الخاصة في التطبيقات الأخرى، ما عليك سوى النقر على أيقونة إنشاء رسالة جديدة في أعلى اليمين، ثم يبدأ المستخدم في اختيار المتابعين الذين يريد إرسال رسائل إليهم.هذه الميزة متاحة لجميع مستخدمي ”iOS“ و“Android“، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فتأكد من تحديث ”كلوب هاوس“ إلى أحدث إصدار.