واحدة من أكبر صفقات التكنولوجيا.. "زووم" تستحوذ على شركة مقابل 14.7 مليار دولار

ورغم أن شركة زووم تأسست في العام 2011، فقد حظيت خدماتها بانتشار أكبر في الآونة الأخيرة داخل الولايات المتحدة وبقية أنحاء، مع انتشار جائحة كورونا وحاجة قطاعات الأعمال حول العالم لمتابعة الأعمال والاجتماع بموظفيها بشكل يومي.وتقدم "زووم" خدمات الاتصال الهاتفي عبر الفيديو والدردشة عبر الإنترنت من خلال منصتها الإلكترونية، كما تقدم برمجيات اتصال بالفيديو تُستخدم في المؤتمرات والاجتماعات والتعليم والعلاقات الاجتماعية عن بُعد.وباستحواذ "زووم" على "فايف 9" فإنها بذلك تسجل ثاني أكبر صفقة تقنية أميركية هذا العام، بعد شراء شركة "مايكروسوفت" لشركة "نيانس كومينيكشنز" بقيمة 16 مليار دولار.وقال إريك يوان الرئيس التنفيذي لـ"زووم" في بيان: "نحن نبحث باستمرار عن طرق لتحسين منصتنا، وإضافة "فايف 9" هو التوافق الطبيعي الذي سيوفر المزيد من السعادة والقيمة لعملائنا".وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن صفقة الاستحواذ سوف تساعد "زووم" على على توسيع خدماتها المحتملة لعملاء الشركات والمؤسسات، والاستفادة من سوق مراكز الاتصال.وأصبحت الشركة التي بدأ تداول أسهمها في الأسواق العامة عام 2019 ، أحد أكبر المستفيدين من التحول إلى العمل والتعليم عن بعد، إذ تضاعفت قيمة أسهم الشركة 3 مرات منذ أن سادت عمليات الإغلاق واسعة النطاق في الولايات المتحدة وأماكن أخرى قبل أكثر من عام.وتعد صفقة الاستحواذ على "فايف 6" الأكبر على الإطلاق في تاريخ "زووم" علما أنها كانت قد استحوذت، في العام الماضي، على شركة Keybase المتخصصة في تأمين المحادثات على منصات التواصل الاجتماعي كافة.