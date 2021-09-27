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غوغل تحتفل بمرور 23 عاما على ميلادها.. كيف كانت البداية؟ وما سبب التسمية؟

تكنولوجيا

2021-09-27 | 07:50
غوغل تحتفل بمرور 23 عاما على ميلادها.. كيف كانت البداية؟ وما سبب التسمية؟
المصدر:
sputniknews
238 مشاهدة

يحتفل محرك البحث الأمريكي "غوغل"، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ23، والذي يعد أشهر محرك بحث على شبكة الإنترنت على مستوى العالم.

وبتلك المناسبة، نشر موقع "غوغل دودل" الخاص بالاحتفالات السنوية صورة لكعكة بنية اللون بوجه مبتسم، بمناسبة مرور عيد ميلاد "غوغل"، والذي يوافق 27 سبتمبر/ أيلول من كل عام.



قصة بدأت بصدفة
يروي "غوغل" أن لقاء صدفة جمع بين اثنين من علماء الكمبيوتر أدى إلى تغيير مسار الإنترنت وحياة الملايين على كوكب الأرض، وهما سيرغي برين ولاري بيدج.

وتصادف أن تم تكليف سيرغي برين في عام 1997، وهو طالب دراسات عليا في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، أن يصطحب زميله، لاري بيدج، الذي كان يفكر في ذلك الوقت بمدرسة الدراسات العليا في كافة أنحاء الحرم الجامعي، لتنشأ بينهما صداقة.

ومع حلول العام التالي، قام كل من سيرغي برين ولاري بيدج بإنشاء محرك بحث داخل غرف النوم الخاصة بهما، وتطوير أول نموذج أولي لحلمهما.

وفي عام 1998، أعلن رسميا عن تأسيس شركة "غوغل"، التي كانت تتواجد إلى جانب منافسين أقوياء، مثل "ياهو" و"جيوسيتيز" و"لايكوس"، حتى استطاعت مع مرور السنين أن تصبح محرك البحث الأبرز في العالم.



السر وراء اختيار اسم "غوغل"
 جاء اختيار اسم "غوغل" من كلمة رياضيات تسمى "غوغول"، ظهرت لأول مرة في عام 1920، ووقتها طلب عالم الرياضيات الأمريكي، إدوارد كاسنر، من ابن شقيقه، ميلتون سيروتا، مساعدته في اختيار اسم لرقم يحتوي على 100 صفر، وكانت النتيجة هي "غوغول".

بعد ذلك، دخل مصطلح "غوغول" رسميا في المعجم في عام 1940، عندما شارك إدوارد كاسنر في تأليف كتاب بعنوان الرياضيات والخيال، وفي ذلك الكتاب استخدم كلمة "غوغول" لوصف عدد مكون من 100 صفر.

وبالعودة إلى عام 1998، عندما كان مؤسسا "غوغل"، لاري بيدج وسيرجي برين، يتطلعان إلى تسمية شركتهما، قررا استخدام كلمة "غوغول" باعتبارهما مهندسين وكانا على دراية بمعناها، ورغم ذلك، بدلا من أخذ الكلمة كما هي قررا تعديلها قليلا، وتخلصا من "أو" بين "غ" و "إل" وإضافة "إي" بعد الحرف "إل"، وبذلك يكون الاسم هو "غوغل".



تاريخ متأرجح
 من المثير للاهتمام أن "غوغل" تأسست في الأصل في 4 سبتمبر/ أيلول 1998، ووفقا للتقارير، غيرت الشركة تاريخ الميلاد إلى 27 سبتمبر في عام 2005، وذلك لكي يتزامن مع الإعلان عن العدد القياسي للصفحات التي كان محرك البحث يقوم بفهرستها.

عمليات بحث بأكثر من 150 لغة
 يشهد محرك "غوغل" يوميا وفي الوقت الحالي المليارات من عمليات البحث بأكثر من 150 لغة حول العالم، وعلى الرغم من أن الكثير من التغيرات طرأت على "غوغل" منذ أيامه نشأته الأولى في تسعينيات القرن الماضي، بداية أول خادم موجود في خزانة مبنية من كتل الألعاب، إلى خوادمها التي يتم وضعها الآن في أكثر من 20 مركزا للبيانات على مستوى العالم، فإن مهمته لا تزال قائمة بجعل معلومات العالم في متناول الجميع.

مفاجآت بمناسبة عيد ميلاد "غوغل" الـ23
 أعلنت متاجر "غوغل" الدولية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ عن توفيرها عروضا خاصة للاحتفال بعيد ميلاد "غوغل" الـ23.

وكان متجر "غوغل أستراليا" هو أول المتاجر التي طرحت عبارة "لدينا مفاجآت لك!" عبر الصفحة الرئيسية لموقعه، ويخبر العملاء بـ"الانضمام إليه في 25 سبتمبر للاحتفال بعيد ميلاد غوغل".

ويوفر متجر "غوغل أستراليا" عروضا خاصة بشأن شراء هاتف "غوغل بيكسل 6" الجديد في الفترة بين 25 و27 سبتمبر الجاري، والتي تشمل تخفيضات، بحسب موقع "9to5google".

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