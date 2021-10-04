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احذروها.. تطبيقات خطرة تسرق بيانات حسابات "فيسبوك"

تكنولوجيا

2021-10-04 | 08:03
احذروها.. تطبيقات خطرة تسرق بيانات حسابات "فيسبوك"
المصدر:
وكالات
408 مشاهدة

في وقت تكثر فيه تطبيقات الهواتف الذكية، حذّر الخبراء المشرفون على برمجيات Dr. Web من تطبيقات خطرة تستغل لسرقة بيانات حسابات “فيسبوك” على أجهزة أندرويد.

وقال موقع 3dnews إن الخبراء اكتشفوا عدداً من التطبيقات التي كانت تحمّل عبر متجر جوجل الإلكتروني، وكان قراصنة الإنترنت يستغلونها لسرقة بيانات تسجيل الدخول إلى تطبيقات “فيسبوك” على أجهزة أندرويد، بما فيها الحساب الإلكتروني وكلمات المرور.

وبيّن الخبراء أن التطبيقات المذكورة والتي تم تحميلها أكثر من 5.8 مليون مرة من قبل مستخدمي أندرويد، كانت تظهر للمستخدمين دعايات وإعلانات معينة، وللتخلص من ظهور هذه الإعلانات كانت تطلب من المستخدم تسجيل الدخول إلى التطبيق عبر حسابات “فيسبوك”، وتحصل على بيانات تلك الحسابات من خلال برمجيات JavaScript.

ولفتوا إلى أنهم بعد اكتشاف خطورة هذه التطبيقات التي تقوم بسرقة حسابات فيسبوك وأبلغوا شركة جوجل بأمرها، فقامت الأخيرة بحذف بعض منها فوراً من متجر تطبيقاتها الإلكتروني أو منع بعضها من العمل مع أجهزة أندرويد.

وكشف الخبراء النقاب عن التطبيقات التي تم التحذير منها والتي كان أبرزها تطبيق PIP Photo الذي جرى تحميله أكثر من 5 ملايين مرة، وتطبيق Processing Photo الذي حمّل أكثر من 500 ألف مرة، وكذلك تطبيقات:

– Inwell Fitness

– Rubbish Cleaner

– App Lock Keep

– App Lock Manager

– Horoscope Pi

– Lockit Master.

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