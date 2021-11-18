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زين العراق تفتتح مركز خدمة رئيسي في المنصور بموقع وتصميم عصري مبتكر وفق أعلى المعاير العالمية ليكون أكثر ملائمة لاحتياجات المشتركين

تكنولوجيا

2021-11-18 | 07:50
زين العراق تفتتح مركز خدمة رئيسي في المنصور بموقع وتصميم عصري مبتكر وفق أعلى المعاير العالمية ليكون أكثر ملائمة لاحتياجات المشتركين
673 مشاهدة

تماشياً مع رؤيتها وجهودها لتعزيز مستوى رضا مشتركيها ومهارات التواصل مع المشتركين، اعلنت شركة زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نقل مركز خدمات المنصور الى موقعه الجديد الكائن في بغداد المنصور شارع 14 رمضان مقابل مصرف الائتمان، بتصميم عصري وتكنلوجيا حديثة وأسلوب جديد لخدمة المشتركين الذي يعكس الحداثة والتطور العمراني وفق المعايير العالمية لرفع مستوى خدمة العملاء.

يقدم المركز الجديد، خيارات متنوعة لزبائن زين العراق تشمل بيع واستبدال شرائح الهواتف وبطاقات إعادة الشحن ودفع الفواتير إلى جانب خدمات زين كاش وزين سمارت وفرع زين الذكي الذي يقدم خدمة ذاتية رقمية متكاملة تتيح استبدال شرائح الخطوط وتعبئة الرصيد وتسديد الفواتير وكل الخدمات وبكل سهولة وبوقت قياسي بالإضافة لوجود مزايا جديدة مبتكرة لتقديم الهدايا والامتيازات لزوار المركز وسيتيح المركز بتصميمه الحديث وتقنياته المتطورة فرصة تعزيز تجربة المشتركين بالتزامن مع تلبية احتياجاتهم.“ ويتواجد فريقٌ متخصص بهدف خدمة الزبائن والإجابة عن استفساراتهم وتحقيق طلباتهم وتلبية احتياجاتهم والتعرّف على التحديات والمشاكل التي تواجههم ليصار إلى تقديم الحلول السريعة لهم مباشرةً.



وفي معرض تعليقها ذكرت زين العراق: يأتي افتتاح مركز خدمة الزبائن في بغداد المنصور في موقعه الجديد وتصميمه العصري المبتكر في إطار حرصنا الدائم على توفير أفضل وأحدث الخدمات والمنتجات والوصول إلى كافة شرائح المجتمع العراقي وتغطية كامل المحافظات. وهذه الخطوة هي ترجمة عملية لاستراتيجية زين العراق وأهدافها الساعية إلى تمكين علاقتها مع مشتركيها من خلال زيادة عدد مراكز خدمة الزبائن وإعطاء حقوق الامتياز لعدد من الوكلاء لتوسيع شبكة هذه المراكز، وذلك بهدف تحسين تجربة العملاء وتسريع وتسهيل حصولهم على خدماتنا في كافة أرجاء العراق وتطوير التفاعل المباشر معهم".

تجدر الإشارة إلى أن شركة زين العراق توفّر المئات من نقاط المبيعات والخدمات والمنتشرة في مختلف المحافظات و3 مراكز اتصال مجاني للتواصل مع المشترك على مدار الساعة، إضافة الى موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضم صفحه زين العراق على موقع الفيسبوك أكثر من 6 مليون متابع.

يفتح مركز الخدمة الجديد أبوابه طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءاً عدا يوم الجمعة وفي وقت سابق أطلق زين العراق حملة استبدال الشرائح الهاتف بواحدة جديدة مجانا تدعم خدمة الجيل الرابع مع هدية انترنت 4 كيكا بايت لكل مشترك يقوم باستبدال شريحة الهاتف
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