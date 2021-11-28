شركة بوابة عشتار وفيزا يطلقان أول بطاقة دفع مسبق بلاتينية متعددة العملات في الشرق الأوسط وأفريقيا

وتفتخر شركة بوابة عشتار (Blue) كونها أول شركة تكنولوجيا مالية (FinTech) بالعراق بمنتجها المميز، حيث استطاعت تقديم بطاقة بلاتينية بخدمات جديدة وفريدة وجعلها بمتناول جميع شرائح المجتمع العراقي كونها تحاكي التقدم المالي العالمي وتواكب تطلعات الفرد العراقي لخدمة مالية رصينة ومتطورة من شأنها تمكينه من إدارة حساباته المالية وعمليات الدفع بصورة الكترونية، وتخفض تكاليفه بشكل استثنائي، حيث استطاعت الشركة باستخدام التكنولوجيا الحديثة من جعل عمولات الحركات على المواقع مجانية للمستخدمين. كما سوف يتمتع حامل البطاقة بخصائص تعدد العملات والتي تمكنه من تحويل العملات عبر تطبيق "بلو لحامل البطاقة" وبأسعار منافسة، مما يتيح له استخدام البطاقة بشكل محلي في دول تلك العملات، بالإضافة إلى الحصول على خصومات ضخمة مقدمة من شركة فيزا العالمية عبر شبكتها العملاقة من التجار حول العالم. ويمثل هذا المنتج باكورة التعاون مع شركة فيزا العالمية كشريك استراتيجي في سوق العراق.وقال السيد علي السعيد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوابة عشتار: “فخورون اليوم بإطلاق هذا المنتج والذي يمثل نقلة نوعية في أسواق البطاقات مسبقة الدفع في المنطقة. تركيزنا هو تلبية ومواكبة التطور في احتياجات المستخدمين لبطاقات الدفع باستخدام تكنولوجيا جديدة، ولكوننا أول شركة تكنولوجيا مالية (FinTech) في العراق؛ نحن نحمل مسؤولية كبيرة وعلينا الاستمرار بالتطوير في هذا المجال لرفع اسم العراق عالياً في المحافل الدولية. قريبا سيتم إطلاق منتجين آخرين فريدين من نوعهم في المنطقة، الأول يستهدف الأعمال الصغيرة والمتوسطة داخل العراق والثاني يوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل. كما ونثمن دور محافظ البنك المركزي العراقي بعملية البدء بدفع تطور الدفع الالكتروني بالعراق و جعل رؤية البنك المركزي بالدفع الالكتروني بمستوى الدول العالمية".وقال السيد رامي إسحق العجارمة المؤسس ورئيس تكنولوجيا المعلومات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة بوابة عشتار: "هذا المنتج الفريد كان خلاصة عمل فريق مبدع ومتميز من الشباب العراقي، حيث تم استخدام الإبداع والابتكار والتكنولوجيا الحديثة وحاليا جاري التركيز على تكنولوجيا البلوك تشين. هدفنا هو وضع حجر الأساس للمصارف الرقمية في العراق ورفد المصارف التي تود التميز بمنتجات وخدمات مصرفية الكترونية ورقمية."كما أضاف السيّد موهانيش أجني مدير عام Visa لمنطقة المشرق العربي وباكستان: "إن شراكتنا مع شركة بوابة عشتار سوف توفر حلولاً وإمكانات رقمية في مجال المدفوعات، مع تعزيز ابتكارات التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية بما يناسب احتياجات السوق المحلى لتقديم خدمات تتماشى مع الاتجاهات العالمية. ونثق بدور هذه الشراكة في تقديم أحدث الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، مع تقديم مزايا تنافسية تشجع نظم الدفع الإلكترونية، فبالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية، تعد شبكة فيزا عاملا رئيسيا لتمييز خدماتها لأنها تساعد على تأهيل تواجد خدماتها على الساحة وتوفير مساحة للإبداع مما يساعد على توفير تدفقات جديدة للتجارب الرقمية"ومن جانبه أعرب السيد ماريو مكاري المدير العام لفيزا في لبنان والعراق عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع شركة بوابة عشتار، مشيراً إلى حرص فيزا الدائم على تزويد عملائها بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البطاقات الائتمانية وتقنيات المدفوعات بشكل عام. وأضاف هذه البطاقات الجديدة تعزز ريادة الشركة في عالم المدفوعات وترسخ وجودها كشريك يعتمد عليه بالنسبة للمؤسسات المالية في المنطقة وتمكينها من خدمة عملائها وتزويدهم بالمزايا والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.يذكر أن شركة بوابة عشتار للأنظمة والخدمات المالية وعلامتها التجارية (بلو) هي شركة عراقية مسجلة في العراق، حاصلة على رخصة لمزاولة أعمال الدفع الإلكتروني من البنك المركزي العراقي رقم (14) استنادا الى قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004. الشركة مرخصة لتنفيذ وتسهيل أعمال الدفع الالكتروني في جميع أنحاء العراق ويشمل نطاق عملها: إصدار البطاقات مسبقة الدفع من خلال شركات الدفع العالمية، امتلاك ونشر نقاط الدفع وشبكة الصراف الآلي وكذلك تقديم خدمات مختلفة للمصارف وتسهيل عملية دفع الفواتير وتحصيلها.وتمارس الشركة عملها من مقرها الموجود في بغداد/الجادرية وتدار الشركة من كادر مهني متخصص فنيا وتجاريا وماليا في مجال الدفع الالكتروني وأنظمة التكنولوجيا يعملون على مدار الساعة ليضعوا أفضل الممارسات العالمية وبشكل آمن في مجال الدفع بين ايدي المواطن العراقي وتحت تصرفه لتطوير القطاع أسوة بدول المنطقة والعالم.