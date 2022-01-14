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فيسبوك يغلق خدمة أطلقها العام الماضي

تكنولوجيا

2022-01-14 | 15:23
فيسبوك يغلق خدمة أطلقها العام الماضي
5,057 مشاهدة

أعلن موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، عن إغلاقه خدمة أطلقها العام الماضي، ‏متخصصة في المواعدة السريعة.‏

وذكر "فيسبوك" في رسالة بريد إلكترونية إنه سيلغي خدمة "Sparked" للمواعدة السريعة عن طريق الفيديو، اعتبارا من الخميس الموافق 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بعد مرور 9 أشهر من خضوعها للاختبار، وفقا لموقع "تيك كرانش".

وقال "فيسبوك" في رسالته لمستخدمي الخدمة: "لقد بدأنا في بناء خدمة "Sparked" في أواخر عام 2020 بغرض مساعدة الناس في العثور على الحب من خلال تجربة متجذرة في اللطف".

وأردف: "ومنذ ذلك الحين، وبفضل المداخلات والتعليقات المنتظمة منكم، قمنا بالتطوير بقدر الإمكان، وتعلمنا الكثير، وأقمنا اتصالات بين الناس، لكن مثل العديد من الأفكار الجيدة بعضها ينطلق والبعض الآخر مثل "Sparked" يجب أن ينتهي".

ويجب على كافة مستخدمي خدمة "Sparked" تنزيل بيانات حساباتهم الخاصة عليه قبل يوم 20 يناير، لأنه بعد هذا التاريخ سيقوم "فيسبوك" بمسحها.

تدور فكرة خدمة "Sparked" حول إتاحة فرصة للطرفين بإقامة دردشة سريعة بينهما لمدة 4 دقائق فقط، في أمل في الحصول على مواعدة عاطفية، وإذا رغب كلاهما في الحصول على وقت إضافي، فيمكنهما إعداد موعدا ثانيا مدته 10 دقائق، أو أن يتبادلا أرقامهما.

وكان "فيسبوك" قد وصف خدمته "Sparked" بأنه اختبار تجريبي صغير للتعرف على المواعدة بالفيديو، لذلك ربما لم يكن المقصود حقا أن تفجر الخدمة شعبيتها.

وفي العام الماضي، أضاف كلا من "Sparked" و"Facebook Dating" ميزات الدردشة الصوتية.
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