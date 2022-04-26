رغم الانشغال بإيلون ماسك وتويتر... تصاعد لافت لهذا التطبيق!

وفي التفاصيل، حقّق تطبيق Tesla هذا الشهر العدد الأكبر من التحميلات على الإطلاق بحسب “App figures intelligence.”إذ رغم البداية المتلكّئة في 2022، انتهى شهر آذار مع 279000 عملية تحميل تقديرية في جميع أنحاء العالم، معظمها من الهواتف التي تعمل وفقًا لنظام IOS.ولا يمكن تجاهل هذه الأرقام خصوصًا أن الهدف الأساسي لاستخدام التطبيق هو تشغيل السيارات وأنظمة الطاقة عن بعد.

وكان التطبيق قد أضاف خدمة إدارة عوائد الإيجار والقدرة على نقل ملكية السيارة في بلدان محددة.

ويأتي هذا الرقم المسجّل بعد ارتفاع ملحوظ في تشرين الثاني الماضي إذ حقق التطبيق 268 ألف تحميل جديد. مع ضرورة الإشارة إلى أنه لا يتم احتساب المالكين الجدد لـ Teslas المستعملة في أي من الأرقام الرسمية ولكن يتم تمثيلهم من خلال التنزيلات الخاصة بهم.

وبالعودة إلى تويتر، يذكر أن مؤسس "تسلا" اشترى منصة التواصل الاجتماعي بصفقة تبلغ قيمتها 44 مليار دولار... فهل نشهد مشروع تعاون بين التطبيقين قريبًا؟