جديد تويتر: لا نسخ ولا تغريدات مكرّرة!

أعلنت الشركة في تغريدة أن المحتوى المكرّر يمكن أن يتكون من نص أو صورة أو مزيج بينهما نُسخ ولُصق أو "كُرر" بأي شكل من الأشكال من مصدر أصلي، وشورك عبر منصة التواصل الاجتماعي.وتأتي هذه السياسة بعدما وعدت الشركة في آب 2020، أنها ستعمل على الحد من ظهور تغريدات " CopyPasta" التي تعتبرها انتهاكًا للخصوصيّة وبعدما وعدت مؤخرًا بإجراء تعديلات جديدة تحسن مستوى خدماتها.من جهة ثانية، أعلن رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، الذي أتمّ صفقة شراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، أنه سيلغي حظر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الموقع.ووصف ماسك حظر الرئيس ترامب في "تويتر" بـ"الخاطئ"، مضيفاً: "كان قراراً غبياً من الناحية الأخلاقية"، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. و وأشار إلى أنّ "الحظر يجب أن يكون نادراً، وبشكلٍ استثنائي، وأنّ يخصص بمواجهة الروبوتات وحسابات الاحتيال".