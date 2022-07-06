لا يمكنك تزوير عمرك على انستغرام بعد الآن!

بدأ تطبيق إنستغرام بتجربة طريقة جديدة للتحقق من أعمار المستخدمين.

كثر من مستخدمي انستغرام يحاولون تغيير أعمارهم إلى ما فوق الـ18 عامًا.

وكي تضع حدًّا لهذه الظاهرة، بدأت الشركة بإلزام المستخدمين في الولايات المتحدة الأميركية باختيار طريقة من أصل 3 للتحقق من أعمارهم.

الأولى تقوم على تحميل صورة من بطاقة هويتهم، الثانية تقوم على مطالبة 3 أصدقاء مشتركين بالتحقق من أعمارهم، أمّا الثالثة فعلى تسجيل مقطع فيديو "سيلفي".

وإذا اختار المستخدم الطريقة الأخيرة، فإن إنستغرام يمرر مقاطع الفيديو إلى شركة "يوتي" في لندن للتحقق من الهوية.

وبعد التحقق من ملامح وجه المستخدم في مقاطع، سيحذف كل من إنستغرام ويوتي البيانات.

أمّا إذا اختار المستخدم إرسال صورة من هويته لتأكيد عمره ، فسيتم حذف الصورة بعد 30 يومًا.