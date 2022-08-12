لا حرج بعد اليوم.. واتساب يفاجئ عشّاقه بثلاث تحديثات فريدة من نوعها

وكتب زوكربيرغ على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن المزايا الجديدة تشمل الخروج من مجموعات "واتساب" من دون إشعار الآخرين، والتحكم بحالة "المتصل بالإنترنت".



وأضاف أن الخدمة الثالثة تتصل بمنع أخذ لقطة شاشة (screenshot) للرسائل التي يمكن مشاهدتها لمرة واحدة فقط في التطبيق.

وتعهد زوكربيرغ بالاستمرار في إيجاد سبل جديدة لحماية رسائل المستخدمين، لكي تظل "خاصة وآمنة وكأنها محادثة مباشرة بين شخصين".ولم يدل بأي تفاصيل إضافية، من قبيل متى سيتم تفعيل هذه الخدمات ولا كيف يمكن تطبيقها.ويناقض حديث زوكربيرغ تقارير إخبارية تحدثت عن أن "واتساب" يعمل على جعل المشرفين والأعضاء في مجموعات التطبيق يعرفون الأشخاص الذين غادروها أو طُردوا منها.وفي الوقت نفسه، أكد مؤسس موقع "فيسبوك" تقارير سابقة في تموز الماضي تحدثت عن توجه "واتساب" لإخفاء كلمة متصل بالإنترنت (Online).ويأتي حديث زوكربيرغ استجابة، على ما يبدو، لمطالبات المستخدمين المتكررة على مدار السنوات الماضية بتحسين وضع الخصوصية في "واتساب".وتكرر في الآونة الأخيرة مطلب إخفاء "متصل الآن"، لأنه يغرق بعض المستخدمين بالرسائل المزعجة، خاصة في ساعات الليل.صحيفة The Guardian البريطانية قالت، إن التحديث الجديد سيأتي ضمن سلسلةٍ من التحديثات للتطبيق على مدار الأشهر المقبلة.سيتيح هذا التحديث للمستخدمين الخروج من المجموعات في صمت مع إشعار مديري المجموعة فقط، وتصف "واتساب" التحديثات الجديدة بأنها "مزايا للخصوصية" بهدف تحسين الأمان للمستخدمين.في الوقت الحالي، يجري إشعار جميع الأعضاء في حال غادر المستخدم مجموعة على "واتساب"؛ مما يمثل وضعاً محرجاً في المجموعات الصغيرة ومزعجاً في المجموعات الأكبر.