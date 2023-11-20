شركة سويج: إجراءات جديدة لحماية بيانات المستخدمين وفقاً لتعليمات البنك المركزي

أعلنت شركة بوابة العراق (سويج)، اليوم الاحد 19 تشرين الثاني 2023 عن إجراءاتها التي تستهدف حماية بيانات المستخدمين التزاماً منها بتعليمات البنك المركزي، يأتي هذا الإجراء للتأكد من المستخدم الفعلي للبطاقة.وقالت الشركة في بيان لها، "انها اتخذت إجراءات جديدة لحماية بيانات المستخدمين"وأكدت "تأتي هذه الإجراءات في إطار التزامها الراسخ بتعليمات البنك المركزي، حيث تسعى دائماً إلى حماية وتأمين معلومات وبيانات المستخدمين".وبينت "من بين أهداف هذه الإجراءات هو توفير خدمة فائقة الجودة للزبائن".ويعكس هذا التحديث الابتكار والسعي لتحسين عملية الدفع الإلكتروني كطريقة دفع وفقاً لرؤية الحكومة العراقية وتوجيهات البنك المركزي والجهات المختصة لفرض الرقابة على خدمات الدفع الإلكتروني في العراق ومنع استغلالها وشركة سويج سباقه في هذه الخطوات.ونوهت "ابتداءً من يوم الثلاثاء، الموافق 21 تشرين الثاني، سيتوجب على جميع المستخدمين تحديث بياناتهم الشخصية من خلال التطبيق، حيث يشمل هذا التحديث التقاط صورة سلفي حية لتسجيل بصمة الوجة للزبون اضافة الى المستمسكات الشخصية اللازمة، ومن ضمنها بيانات البصمة البايومترية، واعتماد البطاقة الموحدة فقط كمستمسك اثباتي بناء على تعليمات البنك المركزي، بهدف تحقيق تجربة استخدام سلسة ومتقدمة".وبعد تحديث البيانات سيتمكن الزبون من استخدام جميع الخدمات التي يوفرها التطبيقوستكون البصمة البايومترية ( سيلفي الوجه) من الضروريات لإستكمال العمليات التي يوفرها التطبيق، بما فيها خدمات التحويل الموني غرام.وأكدت "إن التحديث لن يؤثر على عملية استخدام البطاقة باي من عمليات الشراء من أجهزة الدفع الإلكتروني داخل او خارج العراق او في عمليات الشراء من الانترنت وعمليات السحب النقدي من الصرافات الآلية داخل وخارج العراق ضمن السقوف المحددة بناءً على تعليمات البنك المركزي".ودعت سويج زبائنها الى تحديث بياناتهم في أقرب وقت ممكن للاستمتاع بتجربة خدمة أفضل وأكثر أمانًا مع شركة سويج.