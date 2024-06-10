مع ارتفاع الحرارة.. 6 نصائح للحفاظ على الهاتف من التوقف

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب أبيض وأسود
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الحلبوسي يلتقي الحكيم.. تأكيد على أهمية اختيار رئيس جديد للبرلمان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-490819-638536237862666457.jpg
مع ارتفاع الحرارة.. 6 نصائح للحفاظ على الهاتف من التوقف
تكنولوجيا
2024-06-10 | 09:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,406 مشاهدة
مع حلول فصل الصيف، تبدأ العديد من الأجهزة بالدخول في دورة المعاناة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خاصة الهواتف الذكية التي تواجه التلف.
ويمكن أن يكون لدرجات الحرارة القصوى تأثيرا كبيرا على المكونات الداخلية لهاتفك، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الهاتف إلى فقدان البيانات أو تلفها، وقد يؤدي التعرض المتكرر للحرارة إلى إبطاء جهازك بشكل دائم، كما يمكن أن تتسبب الحرارة أيضًا في تلف البطارية، مما قد يعرض سلامتك الشخصية للخطر.
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك قائمة من ست خطوات سهلة يمكنك اتخاذها لحماية هاتفك عندما تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع:
1-
وفر للهاتف التهوية اللازمة
في يوم حار، لا يجب أن تضع هاتفك في جيبك إذا كنت تريد أن يبرد.
إذ يجب أن تعلن أن حرارة جسمك الطبيعية ستعمل ضد عملية التبريد للهاتف وستفاقم من الأزمة، تمامًا كما هو الحال أثناء الشحن، من الأفضل أن تضع جهازك في مكان بعيد عن الشمس، وإلا في أسوأ السيناريوهات، قد تتعرض البطارية للانفجار.
2-
توقف عن استخدام هاتفك، أو ضعه في وضع الطيران
ليست درجة الحرارة الخارجية فقط هي التي يمكن أن تسبب ارتفاع درجة حرارة الهاتف.
إذا كنت تمارس الألعاب أو تجري الكثير من المكالمات، فسيعمل هاتفك بجهد أكبر وسيولد المزيد من الحرارة أثناء ذلك، ومع درجات الحرارة المحيطة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف.
ولمساعدة هاتفك على التبريد، ضعه في وضع الطيران وتوقف عن استخدام التطبيقات التي تتطلب جهدا مكثفًا مثل الألعاب - أو الأفضل من ذلك، توقف عن استخدامه تمامًا لفترة من الوقت.
3-
لا تترك هاتفك في السيارة
تعمل السيارة مثل البيت الزجاجي في يوم حار بتخزينها لمزيد من الحرارة في الداخل، ووجدت إحدى الدراسات الحديثة أن السيارة المتوقفة في الشمس في يوم تبلغ درجة حرارته 95 درجة يمكن أن تصل إلى درجة حرارتها في الداخل لـ 116 درجة في ساعة واحدة فقط.
وتوصي Apple بعدم استخدام iPhone عندما تكون درجة حرارته أعلى من 95 درجة، وتقول إنه لا ينبغي عليك تركه في أي مكان أعلى من 113 درجة.
4-
لا تشحن هاتفك أثناء تعرضه لضوء الشمس المباشر
قد يؤدي شحن هاتفك إلى ارتفاع حرارته، وإذا تركت هاتفك تحت ضوء الشمس المباشر أثناء الشحن، فإن حرارة الشمس ستضيف إلى الحرارة العادية، وهو أحد الآثار الجانبية لنقل الكهرباء إلى بطارية هاتفك.
5-
لا تشحن هاتفك تحت أغطية الفراش
لنفس السبب، يجب ألا تترك هاتفك تحت أي نوع من الوسائد أو البطانيات أو غيرها من مواد التدفئة.
في يوم حار، يمكن للحرارة المنبعثة من هاتف الشحن أن ترتفع إلى مستويات خطيرة إذا لم يتم السماح لها بالتبدد بكفاءة عبر منفذ تهوية، وتأكد من شحن هاتفك في الظل، ويفضل أن يكون ذلك على سطح صلب وبارد.
أحد أسباب ذلك هو التكثيف، الذي ينتج عن وضع الهاتف في جهاز تبريد مكثف، فمن المرجح أن ينحصر الماء داخل هاتفك، مما يسبب مشاكل، إذا قمت بوضعه في مكان ما مثل الفريزر عندما يكون الجو حارًا جدًا.
6-
إيقاف التشغيل
ويكون الإجراء الأفضل هو إيقاف تشغيل هاتفك وتركه في منطقة باردة لفترة من الوقت حتى يعود إلى درجة حرارة طبيعية.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إيران ترسل "ملكات" من سلالات نادرة إلى العراق (صور)
اقتصاد
43.35%
03:29 | 2024-06-10
إيران ترسل "ملكات" من سلالات نادرة إلى العراق (صور)
03:29 | 2024-06-10
قرار حكومي بزيادة الراتب التقاعدي لهذه الفئة
سياسة
21.27%
08:21 | 2024-06-10
قرار حكومي بزيادة الراتب التقاعدي لهذه الفئة
08:21 | 2024-06-10
معلومات جديدة عن أسباب وعدد الحجاج العراقيين المعتقلين في السعودية
سياسة
18.2%
05:51 | 2024-06-10
معلومات جديدة عن أسباب وعدد الحجاج العراقيين المعتقلين في السعودية
05:51 | 2024-06-10
إغلاق عدد من مكاتب وشركات السفر والسياحة في منطقة المنصور
محليات
17.18%
03:05 | 2024-06-10
إغلاق عدد من مكاتب وشركات السفر والسياحة في منطقة المنصور
03:05 | 2024-06-10
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
بصمة عراقية في مهرجان الدمى والالعاب - حلقة ٤٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-11
Morning Live
بصمة عراقية في مهرجان الدمى والالعاب - حلقة ٤٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-11
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-11
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-11
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
طل الصباح
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
طل الصباح
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
الهوا الك
موظفة اخذت اجازة امومة ومن بعدها رفضوها - الحلقة ٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-10
الهوا الك
موظفة اخذت اجازة امومة ومن بعدها رفضوها - الحلقة ٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-10
العراق في دقيقة
10-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-10
العراق في دقيقة
10-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-10
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 10-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-10
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 10-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-10
خط أحمر
ثلاثة مراهقين متاجرين - الحلقة ٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-09
خط أحمر
ثلاثة مراهقين متاجرين - الحلقة ٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-09
الأكثر مشاهدة
Morning Live
بصمة عراقية في مهرجان الدمى والالعاب - حلقة ٤٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-11
Morning Live
بصمة عراقية في مهرجان الدمى والالعاب - حلقة ٤٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-11
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-11
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-11
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
طل الصباح
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
طل الصباح
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
الهوا الك
موظفة اخذت اجازة امومة ومن بعدها رفضوها - الحلقة ٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-10
الهوا الك
موظفة اخذت اجازة امومة ومن بعدها رفضوها - الحلقة ٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-10
العراق في دقيقة
10-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-10
العراق في دقيقة
10-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-10
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 10-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-10
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 10-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-10
خط أحمر
ثلاثة مراهقين متاجرين - الحلقة ٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-09
خط أحمر
ثلاثة مراهقين متاجرين - الحلقة ٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-09
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل استهداف الوكالات الأميركية سيمنع الشركات الأجنبية من الدخول للسوق العراقية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.