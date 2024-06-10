مع ارتفاع الحرارة.. 6 نصائح للحفاظ على الهاتف من التوقف

ويمكن أن يكون لدرجات الحرارة القصوى تأثيرا كبيرا على المكونات الداخلية لهاتفك، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الهاتف إلى فقدان البيانات أو تلفها، وقد يؤدي التعرض المتكرر للحرارة إلى إبطاء جهازك بشكل دائم، كما يمكن أن تتسبب الحرارة أيضًا في تلف البطارية، مما قد يعرض سلامتك الشخصية للخطر.ومع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك قائمة من ست خطوات سهلة يمكنك اتخاذها لحماية هاتفك عندما تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع:1-في يوم حار، لا يجب أن تضع هاتفك في جيبك إذا كنت تريد أن يبرد.إذ يجب أن تعلن أن حرارة جسمك الطبيعية ستعمل ضد عملية التبريد للهاتف وستفاقم من الأزمة، تمامًا كما هو الحال أثناء الشحن، من الأفضل أن تضع جهازك في مكان بعيد عن الشمس، وإلا في أسوأ السيناريوهات، قد تتعرض البطارية للانفجار.2-ليست درجة الحرارة الخارجية فقط هي التي يمكن أن تسبب ارتفاع درجة حرارة الهاتف.إذا كنت تمارس الألعاب أو تجري الكثير من المكالمات، فسيعمل هاتفك بجهد أكبر وسيولد المزيد من الحرارة أثناء ذلك، ومع درجات الحرارة المحيطة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف.ولمساعدة هاتفك على التبريد، ضعه في وضع الطيران وتوقف عن استخدام التطبيقات التي تتطلب جهدا مكثفًا مثل الألعاب - أو الأفضل من ذلك، توقف عن استخدامه تمامًا لفترة من الوقت.3-تعمل السيارة مثل البيت الزجاجي في يوم حار بتخزينها لمزيد من الحرارة في الداخل، ووجدت إحدى الدراسات الحديثة أن السيارة المتوقفة في الشمس في يوم تبلغ درجة حرارته 95 درجة يمكن أن تصل إلى درجة حرارتها في الداخل لـ 116 درجة في ساعة واحدة فقط.وتوصي Apple بعدم استخدام iPhone عندما تكون درجة حرارته أعلى من 95 درجة، وتقول إنه لا ينبغي عليك تركه في أي مكان أعلى من 113 درجة.4-قد يؤدي شحن هاتفك إلى ارتفاع حرارته، وإذا تركت هاتفك تحت ضوء الشمس المباشر أثناء الشحن، فإن حرارة الشمس ستضيف إلى الحرارة العادية، وهو أحد الآثار الجانبية لنقل الكهرباء إلى بطارية هاتفك.5-لنفس السبب، يجب ألا تترك هاتفك تحت أي نوع من الوسائد أو البطانيات أو غيرها من مواد التدفئة.في يوم حار، يمكن للحرارة المنبعثة من هاتف الشحن أن ترتفع إلى مستويات خطيرة إذا لم يتم السماح لها بالتبدد بكفاءة عبر منفذ تهوية، وتأكد من شحن هاتفك في الظل، ويفضل أن يكون ذلك على سطح صلب وبارد.أحد أسباب ذلك هو التكثيف، الذي ينتج عن وضع الهاتف في جهاز تبريد مكثف، فمن المرجح أن ينحصر الماء داخل هاتفك، مما يسبب مشاكل، إذا قمت بوضعه في مكان ما مثل الفريزر عندما يكون الجو حارًا جدًا.6-ويكون الإجراء الأفضل هو إيقاف تشغيل هاتفك وتركه في منطقة باردة لفترة من الوقت حتى يعود إلى درجة حرارة طبيعية.