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بالفيديو: تداعيات تعطيل عمل السلطة القضائية
خاص السومرية
تداعيات تعطيل عمل السلطة القضائية
2022-08-25 | 08:32
Alsumaria Tv
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بالفيديو: تداعيات تعطيل عمل السلطة القضائية
المصدر:
السومرية
1,245 مشاهدة
تداعيات تعطيل عمل السلطة القضائية
قانونيون: تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد
قانونيون: ينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها
قانونيون: الاطراف السياسية مطالبة بفهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء
قانونيون: المطالبات الشعبية يجب أن تُصاغ وفق الأطر الدستورية
قانونيون: تعليق عمل السلطة القضائية سيشل اعمال الدولة بالكامل
قانونيون: السلطة القضائية تمثل الحصن المتبقي للحفاظ على هيبة الدولة وحقوق المواطنين
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