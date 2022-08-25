بالفيديو: تداعيات تعطيل عمل السلطة القضائية

قانونيون: تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلدقانونيون: ينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالهاقانونيون: الاطراف السياسية مطالبة بفهم خطورة عدم حماية استقلال القضاءقانونيون: المطالبات الشعبية يجب أن تُصاغ وفق الأطر الدستوريةقانونيون: تعليق عمل السلطة القضائية سيشل اعمال الدولة بالكاملقانونيون: السلطة القضائية تمثل الحصن المتبقي للحفاظ على هيبة الدولة وحقوق المواطنين