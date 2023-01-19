موسكو تلوح بحرب نووية حال هزيمتها في أوكرانيا

وقال ميدفيديف، رئيس سابق لروسيا، في منشور على تليغرام إن "هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تشعل حربا نووية".وعلق ميدفيديف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم حلف شمال الأطلسي "الناتو" للجيش الأوكراني، قائلا إن "القوى النووية لا تخسر أبدا في صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها".وتشن روسيا منذ فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، هي الحرب التي لاقت رفضا غربيا واسع النطاق، وأدت إلى فرض عقوبات مختلفة على موسكو.وتولى ميدفيديف رئاسة روسيا بين عامي 2008 و2012، ثم شغل منصب رئيس الوزراء حتى عام 2020، حين عين نائبا لرئيس مجلس الأمن الروسي.ومجلس الأمن الروسي هو هيئة استشارية للرئيس الروسي تعمل بموجب قرارات الرئيس لشؤون الأمن القومي، تتألف من الوزراء الرئيسيين ورؤساء الوكالات ويرأسها الرئيس الروسي.