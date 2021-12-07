الأردن تدين تفجير البصرة وتؤكد وقوفها مع العراق

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة البصرة في جمهورية العراق الشقيق، ظهر اليوم، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين".وشددت على "وقوف المملكة المطلق إلى جانب العراق"، معرباً عن "تعازيها لأهالي الضحايا والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت في وقت سابق، عن وقوع انفجار بدراجة نارية في تقاطع الصمود بمحافظة البصرة، لافتة إلى أن الحادث تسبب باستشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة.