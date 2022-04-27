تعليق سياسي جديد بشأن تشكيل الحكومة: ستكون جاهزة خلال هذه المدة

وقال البياتي في حديث للسومرية نيوز، ان "اختلاف الاراء والتأثير المجتمعي هو أمر واقع اصبح عالميا وليس فقط على الواقع المحلي نتيجة لوجود مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة انتقال الآراء والمعلومات والحوار"، مبينا ان "اي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة وادارة الدولة العراقية هو أمر مرفوض ولا يمكن القبول به خصوصا في المواضيع الاستراتيجية والعلاقة مع باقي الدول، خصوصا اننا لمسنا في الفترة الاخيرة تدخلات من النوع غير المنسجم مع الواقع العراقي ومحاولات جر العراق الى حالة من التوتر".واضاف البياتي، ان "الوضع بعد ان فشلت مرحلة اقصاء طرف داخل مجلس النواب، وقناعة الجميع باهمية الحوار والتوافق، تغير بشكل كبير حيث ان هنالك آراء لجميع أطراف التحالف الثلاثي تختلف عن تلك الآراء التي طرحت في المراحل الاولى"، لافتا الى ان "هنالك انفتاح داخل المكون السني وحديث داخل المكون الكردي وانفتاح اخر داخل المكون الشيعي وتحديا التيار الصدري ما يجعل الأجواء تتجه نحو الحل".وتابع انه "رغم وجود جو تفاؤلي لكننا نعتقد ان الامر وحل المشاكل لن يكون بهذه السرعة فهو بحاجة الى فترة زمنية لحسم الحكومة"، مرجحا أن "تشهد فترة الشهرين المقبلين جهوزية الحكومة التوافقية التي ستشارك تشارك فيها جميع المكونات دون اقصاء لاي طرف كردي او سني او شيعي اضافة الى دور التركمان والمسيحيين والشبك والايزيديين وستكون هنالك حلول واضحة لجميع العقبات والعقد".