رئيس اللجنة المالية: مقترح قانون الامن الغذائي سيمرر قبل التاسع من حزيران الحالي

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية اجتمعت لوضع اللمسات الاخيرة على مقترح قانون الامن الغذائي بحضور اللجنة القانونية ورئيس لجنة الشهداء".وقال رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي بحسب البيان، إن "مقترح قانون الامن الغذائي سيمرر قبل التاسع من حزيران الحالي".واضاف أن "يوم غد سيتم حسم التصويت على مقترح القانون بالموافقة او الرفض والامر متروك للنواب جميعا".