العراق يوجه طلباً للولايات المتحدة

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة في بغداد، ألينا رومانوسكي، إذ أن خطر داعش الإرهابي مازال قائما، وعلى المجتمع الدولي أن يبقى متماسكا لمواجهة هذا الخطر".وطالب الأعرجي "الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الدول لسحب رعاياها من مخيم الهول الحدودي، وأن تكون هناك إرادة حقيقية للدول لاستقبالهم".من جانبها، أشارت السفيرة الأمريكية إلى أن "اتفاقية الإطار الإستراتيجي هي اتفاقية حيوية تنظم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، وهي عبارة عن خارطة طريق، مؤكدة أن بلادها تعمل على استقرار العراق والعمل معه سوية، من أجل هزيمة الإرهاب".كما أعربت السفيرة الأمريكية، عن "سعي بلادها لتطوير العلاقة مع العراق، مبينة أن التواجد من خلال التحالف الدولي شيء مهم، من أجل تقديم المشورة والتمكين والمساعدة".وشددت السفيرة الأمريكية، على "أهمية استقبال الدول لرعاياها الموجودين في مخيم الهول، مشيرة إلى أن بلادها تدرك حجم المشكلة وتعقيداتها، داعية تلك البلدان إلى العمل على تغيير الفكر المتطرف الذي يحمله هؤلاء الرعايا، مؤكدة استمرار التعاون مع العراق في هذا المجال".