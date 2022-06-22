الصدر يوضح حقيقة وجود "ضغوطات إيرانية" لانسحاب نوابه من البرلمان

وقال الصدر في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "إيران هذه المرة لم تمارس أي ضغوطات على أي طرف شيعي، وما يشاع على أن سبب انسحابنا كان تهديدا إيرانياً، هو كذب ولا صحة له".وأضاف، أن "هنالك ما قد يسميه البعض "أذرع إيران" تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي وتحاول تجييرها لصالحها، كما وتحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية الأخرى سواء المستقلين او الكتل غير الشيعية، خصوصا وأن جلسة الغد على الأبواب".وتابع، "وإني إذ أمتلك الشجاعة الكافية، فقد انسحبت من مشاركتهم في الإجهاز على ما بقي من العراق، إلا أن بعض الكتل الأخرى تتخوف من إزدياد الضغوطات غير المشروعة من عنف وإصدار قرارات قضائية وإشاعات كاذبة وغيرها".ودعا الصدر، الكتل "لموقف شجاع من أجل الإصلاح وأنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية، فهي كفقاعة لسرعان ما تزول"، مردفا، "الحمدلله أن من الله علينا بالاعتزال عنهم وعن مخططاتهم".