الوطني الكردستاني: برهم صالح مرشحنا الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية

وقال جوهر في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، انه "ليس هناك اختلاف على ان استحقاق الرئاسة من حق الاتحاد الديمقراطي ولا يوجد تراجع عن مرشحنا برهم صالح كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية".واضاف ان "انسحاب الصدر من البرلمان سهل الامور للاطار التنسيقي والمتحالفين معه من اجل تشكيل الحكومة"، موضحا ان "هناك توافق على تشكيل حكومة الشراكة وعدم اقصاء اي مكون ".واوضح جوهر ان "الاطار التنسيقي لن يتخلى عن مرشح البارتي لمنصب الرئيس وذلك لوجود اتفاقات سابقة مع الاطار وهناك ثلاثة امور تحكم العلاقة معهم وهي الشراكة والتوافق والتوازن".واشار الى ان "الانسداد السياسي ليس بسبب اختلاف الكرد على منصب الرئيس ولكن عدم اتفاق البيت الشيعي على مرشح لمنصب رئيس الوزراء"، مبينا انه "اذا حصل توافق بين الاطار وباقي البيت الشيعي بعد العيد سيدخل الكرد متفقين على مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية".