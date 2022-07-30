العامري يناشد الصدر للحوار مع الإطار التنسيقي

وقال العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "ادعو مخلصاً اخانا العزيز سماحة السيد مقتدى الصدر الى الحوار الجاد مع الاخوة في الاطار التنسيقي ، لايجاد مخرج لما وصلت اليه العملية السياسية من انسداد سياسي والتفكير بالحلول الممكنة لتجنيب البلاد والعباد اي مخاطر محتملة ، فالعراق امانة في اعناق الجميع ، حمى الله العراق من كل سوء".وكان متظاهرون قد أقدموا اليوم على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.