الشابندر: الصدر وضع النقاط على الحروف وهناك رفض للبرلمان

اعتبر الكاتب والمفكر السياسي غالب الشابندر، الأربعاء، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وضع النقاط على الحروف، فيما أكد أن الإجماع العراقي رافض للبرلمان.

وقال الشابندر خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "السيد الصدر وضع النقاط على الحروف وهي خطوة متقدمة للكشف عن ما يريده".

وأضاف أن "الإجماع العراقي رافض للبرلمان بشكله الحالي"، مشيراً الى أن "الإطار التنسيقي يريد بقاء الكاظمي".

ولفت الشابندر الى أن "الجيش العراقي وقف على مسافة واحدة من الجميع"، مشدداً بالقول "لا بد من حوار سابق حتى على مضض".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، اليوم الأربعاء، إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد حل مجلس النواب، كما دعا إلى استمرار الاعتصام لحين تحقيق المطالب.

وكان متظاهرون قد أقدموا السبت (30 تموز 2022)، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب للمرة الثانية خلال أيام، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.