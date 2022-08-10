دولة القانون يعلق على طلب "حل البرلمان"

اعتبر عضو في ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن طلب حل مجلس النواب من قبل القضاء غير صحيح، فيما أكد الشارع الشيعي منقسم الى قسمين.



وقال زهير الجلبي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الطلب (حل البرلمان) ليس من اختصاص المحكمة ومجلس القضاء جاوب سابقا وهناك فصل للسلطات".

وأضاف "لو ذهب الصدر الى المعارضة داخل البرلمان ومعه 73 نائباً ومعه كتل أخرى سوف يشكل قوة كبيرة ويقدرون يحاسبون أي حكومة تشكل مستقبلاً"، مشيراً الى أن "طلب حل البرلمان غير صحيح والكرد ونصف السنة لا يرضون حل البرلمان بهذه الطريقة".

ولفت الجلبي الى أن "الشارع الشيعي منقسم الى قسمين هناك من يؤيد الإطار وهناك من يؤيد السيد الصدر".

وطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى بحل مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، فيما دعا رئيس الجمهورية إلى تحديد موعد انتخابات مبكرة "مشروطة".

فيما أكد الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، على ضرورة الإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية، فيما أشار طالب القوى السياسية بالعمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.